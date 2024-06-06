Почему отдых внутри РК дороже, чем за рубежом

Почему туризм внутри Казахстана дороже, чем за рубежом, рассказал заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism», передает агентство Kazinform.

По мнению Даниеля Сержанулы, связано это с малой конкуренцией на отечественном рынке, которая, по словам спикера, начнет развиваться с приходом больших инвестиций и, как следствие, у большего количества казахстанских предпринимателей появится желание работать в отрасли.

— Например, в прошлом году в Казахстане проложено около 200 км дорог, ведущих к туристическим объектам, находящимся в курортных зонах. А именно в результате конкуренции и появляется баланс спроса и предложения, стабилизируются цены на том уровне, которые ожидает наше население, а также растет и качество самого сервиса, — ответил Даниель Сержанулы.

Он добавил, что в преддверии сезона отдыха Минтуризма прорабатывает вопрос увеличения количества и частоты рейсов в отечественные курортные зоны Алаколь, Балхаш и Мангистау. Как сообщили в Комитете гражданской авиации, будут осуществлены 22 авиарейса по направлениям Урджар — Алматы — Урджар и Алматы — Ушарал — Алматы и коммерческие перелеты по направлениям Астана — Урджар — Астана, Алматы — Урджар — Алматы, Алматы — Балхаш — Алматы и Астана — Балхаш — Астана.