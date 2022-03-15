Почему отдельные регионы зависят от бюджетных трансфертов, объяснил Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал причины зависимости отдельных регионов от целевых трансфертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сохранение зависимости отдельных регионов от целевых трансфертов подвергается постоянной критике. Мы понимаем, что нам есть над чем работать, есть наличие резервов для совершенствования. Между тем, необходимо понимать, что это обусловлено компенсацией потерь местных бюджетов в связи с принятием нормативно-правовых актов, требующих дополнительных затрат, в период действия трехлетних трансфертов», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

По его словам, основной объем целевых текущих трансфертов приходится на социальную сферу. Это около 70% расходов, которые связаны с увеличением оплаты труда работникам социальной сферы, сотрудникам органов внутренних дел и других сфер.

«Данные расходы появились в период действия действующих трехлетних трансфертов, и они будут переданы в базу местных бюджетов при расчете трансфертов общего характера на 2023-2025 годы. Еще здесь необходимо отметить, что зависимость отдельных регионов обусловлена изменением регионального статуса.

Так, присвоение городу Туркестану статуса культурно-духовного центра тюркского мира привело к дополнительному финансированию из республиканского бюджета местного бюджета Туркестанской области. Вливания, в целом, направлены на социально-экономическое развитие региона», - отметил министр.

«В то же время точечные проблемы на местах, обеспечение развития инженерной инфраструктуры окраин крупных городов, моно- и малых городов, а также сельских населенных пунктов в рамках «Ауыл – Ел бесігі» и «С дипломом – в село» решаются за счет целевых трансфертов на развитие. Таким образом, финансирование данных проектов из центра в определенной степени способствует ослаблению самостоятельности регионов», - заключил А. Куантыров.