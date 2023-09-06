Почему освобожденные от должностей министры остались вице-премьерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал решение сохранить должности вице-премьеров за рядом освобожденных от должностей министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это решение политическое. Но я еще раз говорю, это дает возможность тем коллегам, которые раньше работали и на министерство, и на Правительство в целом сосредоточиться на работе. Очень много поездок», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Он привел в пример своего коллегу – заместителя Премьер-Министра РК Серика Жумангарина, недавно освобожденного от должности министра торговли и интеграции.

«Тот же Серик Маханович (Жумангарин - прим. Авт.) постоянно в поездках. Это очень утомляет человека и мало времени остается на то, чтобы развивать свою отрасль и работать непосредственно с министерством. Думаю, будет более системная работа, нежели работа с министерством. Я считаю, что это правильно», - добавил Е. Жамаубаев.