Почему остановился проект по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проект по учету зеленых насаждений Актобе приостановлен из-за необоснованности договорных расценок поставщика услуг. Об этом сегодня в ходе брифинга в РК рассказал руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно в Актобе остро ощущается проблема нехватки зеленых насаждений. В городе идет активное жилищное строительство, однако воздух в городе пыльный - в новых микрорайонах попросту нет деревьев. Проблему озеленения города решают ежегодной посадкой саженцев, часть из которых погибает.

С 2019 года акимат города обещает провести инвентаризацию всех деревьев и насаждений, чтобы иметь полную картину и учет посаженных и погибших, вырубленных деревьев. Однако по словам руководителя департамента экологии Нуржана Аккула проект был начат, но приостановлен.

По словам Н.Аккула, в 2019 году был заключен договор с ТОО «ITNomad» по проекту «Внедрение программно-мобильного комплекса для создания реестра зеленых насаждений, внедрение мобильного приложения» на сумму 250 млн тенге. Согласно договору, осуществлялась инвентаризация зеленых насаждений придомовой территории Актобе, которая включает в себя несколько этапов реализации: разработка и внедрение единой учетной системы зеленых насаждений, запуск мобильного приложения, создание дендрологического плана, осуществление контроля за процессами. Были выявлены более 55 видов зеленых насаждений, которые были систематизированы и внесены в базу данных посредством мобильного приложения. Это позволило создать единую базу данных, которая позволяет систематизировано вести учет и уход за зелеными насаждениями.

«В 2020 году в отношении подрядной организации было возбуждено уголовное дело, приемка работ была остановлена до завершения начатого процесса, в том же году уголовное дело было прекращено, вынесено постановление, в котором указывалось о необоснованности договорных расценок», - сказал Н.Аккул.

Подрядчик ТОО «ITNomad» подало в суд на отдел ЖКХ Актобе для обязания приемки работ, однако в удовлетворении иска суд отказал. Постановлением аппеляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Таким образом работа не была полностью завершена.

«Сейчас эта работа по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений не завершена. Без завершения этих работ невозможно продолжать работу по озеленению Актобе. В целом план озеленения территории Актюбинской области на следующую пятилетку составляет 30744,2 га земель государственного лесного фонда. На текущий момент высажено саженцев на 910 га», - добавил эколог.