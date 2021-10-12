Почему ослаб тенге, пояснил глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ощутимый рост цен на нефть, растущий спрос на внутреннем валютном рынке оказывает давление на обменный курс тенге. За 9 месяцев 2021 года покупки БВУ на бирже увеличились на 19% и достигли в среднем 2,6 млрд долларов в месяц, на фоне увеличения импорта потребительских товаров на 25% за 7 месяцев 2021 года. Факторами увеличения импорта и роста спроса на иностранную валюту также являются фискальный стимул и использование пенсионных накоплений», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектов квазигосударственного сектора. За 9 месяцев компании КГС продали валютной выручки на сумму 2,3 млрд долларов США.

«Глобальное укрепление доллара США продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. В результате, несмотря на существенный рост цен на нефть на 7,6% до 78,52 долларов США за баррель, за месяц национальная валюта ослабла на 0,1% до 425,75 тенге за доллар США», - сообщил глава Нацбанка.

По словам Ерболата Досаева, по состоянию на 11 октября курс тенге составляет 424,55 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 0,3%.