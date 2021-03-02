Почему ослаб тенге – комментарий Нацбанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обменный курс национальной валюты на биржевых торгах 2 марта торгуется в диапазоне 420,40 - 420,80 за доллар, ослабев на 2,36 тенге от среднего курса торгов понедельника. С закрытия прошлой недели тенге ослабел на 3,2 тенге, или на 0,8%.

«Ослабление национальной валюты связано с тремя доминирующими факторами: падением нефтяных котировок в преддверии заседания ОПЕК+, укреплением доллара США на мировых рынках и окончанием периода налоговых выплат в Казахстане. Цена на нефть с начала недели снизилась на 5,1%, отступив от пиковых показателей, достигнутых на прошлой неделе.

Напомним, что рост котировок нефти с начала года поддерживался прогрессом в вакцинации против коронавируса, добровольным сокращением добычи нефти со стороны Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в день до апреля, а также вынужденной приостановкой добычи нефти в США в связи с аномальными морозами», - отметил Нуржан Турсунханов.

По его мнению, текущая ситуация на рынке нефти связана с ростом беспокойств относительно грядущего заседания ОПЕК+. Ожидается, что будет принято решение несколько смягчить текущие ограничения по производству нефти. Аналитики прогнозируют, что коалиция увеличит добычу примерно на 0,5 млн баррелей в день, при этом маловероятно продолжение добровольных ограничений со стороны Саудовской Аравии.

Фондовые биржи США и Европы в первый весенний день года закрылись в значительном плюсе.

В субботу Палата представителей США утвердила пакет мер помощи экономики на 1,9 трлн долларов. Президент Байден в выходные призвал Сенат к быстрым действиям. Длившееся неделю ралли доходности американских гособлигаций приостановилось, ослабив обеспокоенность инвесторов по поводу повышения процентных ставок. На фоне этого индекс доллара DXY вырос с уровня 90,1 до 91,2, или на 1,2%.

«В дополнение надо отметить, что на прошлой неделе в Казахстане завершился очередной налоговый период, который предполагает более высокие объемы продажи иностранной валюты и, соответственно, способствует укреплению национальной валюты», - сказал представитель Нацбанка.