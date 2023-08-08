Почему опоры на ЭКСПО зафиксировали скотчем - ответ нацкомпании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опоры металлоконструкций в районе ЭКСПО заклеены скотчем, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В национальной компании QazExpoCongress прокомментировали наличие скотча на конструкциях.

«На фото изображена декоративная металлическая накладка на колоннах, которая из-за погодных условий высыхает. В этой связи АО «НК «QazExpoCongress» регулярно проводится ревизия данных элементов, а также выполняется работа по их восстановлению», - сообщили в нацкомпании в ответ на запрос редакции.

Согласно комментарию, скотч используется для временной фиксации профиля, до момента полного склеивания с поверхностью стекла.

«Обычно эта процедура занимает пару дней. Скотч на колонне уже демонтирован», - заверили в QazExpoCongress.