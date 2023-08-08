Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Почему опоры на ЭКСПО зафиксировали скотчем - ответ нацкомпании

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Августа 2023, 15:45
Почему опоры на ЭКСПО зафиксировали скотчем - ответ нацкомпании Фото: корреспондент Казинформа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опоры металлоконструкций в районе ЭКСПО заклеены скотчем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В национальной компании QazExpoCongress прокомментировали наличие скотча на конструкциях.

«На фото изображена декоративная металлическая накладка на колоннах, которая из-за погодных условий высыхает. В этой связи АО «НК «QazExpoCongress» регулярно проводится ревизия данных элементов, а также выполняется работа по их восстановлению», - сообщили в нацкомпании в ответ на запрос редакции.

Согласно комментарию, скотч используется для временной фиксации профиля, до момента полного склеивания с поверхностью стекла.

«Обычно эта процедура занимает пару дней. Скотч на колонне уже демонтирован», - заверили в QazExpoCongress.


Астана   ЭКСПО  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно