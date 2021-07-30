Почему опасно оставлять чеки в магазине

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте государственных доходов по Мангыстауской области назвали мошеннические схемы с оставленными на кассе чеками, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, за исключением определенной категории налогоплательщиков.

Невыдача чека контрольно-кассовой машины ведет к сокрытию доходов, неуплате налогов, что в конечном итоге приводит к увеличению объемов теневой экономики.

Наряду с этим не стоить оставлять чеки в магазине – иначе их, возможно, подберут мошенники.

Большинство покупателей не придает значения тому, насколько важны чеки, выдаваемые в магазинах. Некоторые хранят чеки за крупные покупки, но чеки по ежедневным мелким покупкам основная масса потребителей просто выбрасывает.

Лишиться средств могут как торговые точки, так и покупатели. Почему чеки лучше забирать с собой или утилизировать?

Во-первых, мошенники замечают, какие покупки оплачивались наличными, находят нужный чек, выносят аналогичный товар из магазина, а на следующий день оформляют возврат, получая деньги. Порой злоумышленники ничего не высматривают, а сразу на выходе просят у добросовестных покупателей ненужные чеки, к примеру, под предлогом отчетности за расходы в командировке.

Во-вторых, похожим образом может действовать персонал магазина - оформляя возврат или вынося нужный товар.

Риски для покупателей несут чеки за товары, оплаченные картой. В таких чеках есть данные оплатившего покупку человека. На основании этих данных мошенники могут вычислить жертву в соцсетях, пробить по «слитым» базам данных адрес, телефон, номер автомобиля. Дальше все зависит от изобретательности и криминальных талантов злоумышленников. Это может быть все: от электронного мошенничества от имени банка до банального грабежа вашей квартиры.







