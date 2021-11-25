Почему опасен первый лед, рассказали в ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спасатели активно проводят профилактические рейды на льду, ведь выход на первый лед самый опасный. Спасателями совместно с местными исполнительными органами и полицейскими проведено 249 рейдов, 982 инструктажей, рыболовам вручено 3455 памяток, для населения организовано 25 акций, для учащихся- 65 интерактивных уроков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«На водоемах установлено 33 предупреждающих и запрещающих знаков. В настоящее время определено 84 мест подледной ловли рыб и 1 официальная ледовая автопереправа (Курчумский район переправа Кызыл ту). Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи камыша. Опасность представляют полыньи», - сообщили спасатели.

В прошлом году под лед ушло три автомобиля, шесть рыболовов утонуло, не соблюдая меры безопасности. В 2021 году четыре рыболова погибло на водоемах области.

ДЧС ВКО напоминает:

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости

На лед нужно выходить только с пешней.

Нельзя собираться группами на льду, лунки для ловли рыбы обязаны находиться друг от друга на расстоянии не менее пяти метров.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в нетрезвом состоянии.

При себе обязательно следует иметь телефон, моток крепкой веревки и нож.

Родители должны разъяснить детям опасность нахождения на льду.

Что делать, если Вы провалились под лед?

«Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112», - предупредили спасатели.