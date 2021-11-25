Почему опасен первый лед, рассказали в ДЧС ВКО
«На водоемах установлено 33 предупреждающих и запрещающих знаков. В настоящее время определено 84 мест подледной ловли рыб и 1 официальная ледовая автопереправа (Курчумский район переправа Кызыл ту). Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи камыша. Опасность представляют полыньи», - сообщили спасатели.
В прошлом году под лед ушло три автомобиля, шесть рыболовов утонуло, не соблюдая меры безопасности. В 2021 году четыре рыболова погибло на водоемах области.
ДЧС ВКО напоминает:
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
На лед нужно выходить только с пешней.
Нельзя собираться группами на льду, лунки для ловли рыбы обязаны находиться друг от друга на расстоянии не менее пяти метров.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в нетрезвом состоянии.
При себе обязательно следует иметь телефон, моток крепкой веревки и нож.
Родители должны разъяснить детям опасность нахождения на льду.
Что делать, если Вы провалились под лед?
«Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112», - предупредили спасатели.