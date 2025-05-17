Почему охрана школ работает неэффективно — ответ МВД

— На сегодняшний день, я считаю, что Министерство просвещения бездействует относительно критерий для специалистов охранных агентств, которые должны и уполномочены работать в организациях образования. Когда-то это были участковые полицейские, которые находились в организации образования. Сегодня мы видим не совсем хорошую картину. Охранные агентства отправляют работать в организацию образования в качестве охранников людей, которые зачастую не могут справиться с теми, кто незаконно пытается проникнуть на территорию организации образования, остаются неэффективными. Это, как правило, представители, при всем уважении, пенсионного возраста, где-то граждане с ограниченными возможностями — инвалиды 3 категории и т. д. При всем уважении к этим людям, это специалисты охранных агентств, они призваны защищать. А получается так, что ни участкового нет, ни эти представители охранных агентств не могут оказать соответствующие услуги тогда, когда это нужно, — сказала она в Мажилисе.

В ответ заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха напомнил, что с ростом численности населения увеличивается и число школ. Однако в результате оптимизации численность полицейских была сокращена. В целом в органах полиции не хватает порядка 25 тысяч сотрудников, из них 13 тысяч — это сотрудники местной полиции: участковые инспекторы, их помощники и другие.

— Во-первых, у нас уполномоченный орган — Министерство просвещения. У нас школы, где больше 100 человек учащихся и педколлектива — все они относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. И Министерство просвещения разработало требования к субъектам. Там, где написано турникеты, кнопки, системы и всё остальное, в том числе и по охране. Мелкие должны иметь просто охранника, а крупные должны ещё договор заключить с охранной фирмой, которые имеют группу задержания, которая должна выезжать и реагировать. Самое главное, что это всё не компетенция министерства, а компетенция директора. В конкурсной документации он может сказать: я хочу, чтобы мою школу охраняли охранники не старше 45 лет, не хочу, чтобы были женщины или наоборот мужчины. Всё это связано с недостатком финансирования на местном уровне. Поэтому у нас в результате демпинга как раз не самые лучшие охранные фирмы порой работают. Здесь надо работать с финансированием, — заявил Игорь Лепеха.

Ранее мы сообщали, что до 2029 года в Астане построят 63 школы на 157 тысяч ученических мест в две смены. Какие особенности и технологические новшества применяют в новых школах, рассказали в акимате.