Почему нужно повышать тарифы на электричество, объяснил глава «Павлодарэнерго»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК запустило проект приказа о повышении тарифов на электроэнергию, который будет обсуждаться до 25 марта. Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Олег Перфилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тарифы надо повышать в любом случае. Сейчас объясню, почему. Нужно учитывать инфляцию, уголь дорожает, материалы для ремонта дорожают. Стоимость работ подрядчика повышается ежегодно как минимум на 8%-10%. Мы также должны индексировать ежегодно заработную плату работникам. Поэтому, естественно, тарифы должны увеличиваться. Это однозначно», - сказал Олег Перфилов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он назвал и другие факторы.

«Кроме того, учитывается фиксированная прибыль, которая необходима для дальнейшего развития производства, проведения реконструкции, модернизации и т.д. иначе в обозримом будущем наша электроэнергетика просто рухнет. Тарифы повышать надо, от этого никуда не денешься», - заключил спикер.



