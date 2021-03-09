РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:13, 09 Март 2021 | GMT +6

    Почему нужно повышать тарифы на электричество, объяснил глава «Павлодарэнерго»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК запустило проект приказа о повышении тарифов на электроэнергию, который будет обсуждаться до 25 марта. Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Олег Перфилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тарифы надо повышать в любом случае. Сейчас объясню, почему. Нужно учитывать инфляцию, уголь дорожает, материалы для ремонта дорожают. Стоимость работ подрядчика повышается ежегодно как минимум на 8%-10%. Мы также должны индексировать ежегодно заработную плату работникам. Поэтому, естественно, тарифы должны увеличиваться. Это однозначно», - сказал Олег Перфилов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    Он назвал и другие факторы.

    «Кроме того, учитывается фиксированная прибыль, которая необходима для дальнейшего развития производства, проведения реконструкции, модернизации и т.д. иначе в обозримом будущем наша электроэнергетика просто рухнет. Тарифы повышать надо, от этого никуда не денешься», - заключил спикер.



    Теги:
    Энергетика Экономика Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!