Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице остается неблагополучной. На протяжении пяти месяцев город находился в красной зоне, а последние 13 дней, с учетом загруженности инфекционных стационаров выше 70% и показателя заполняемости коек на 100 тысяч населения выше 200, Нур-Султан находился в темно-красной зоне. Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров составила 69% и столица вновь перешла в красную зону», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она напомнила, что со второй декады июня текущего года с распространением особо-контагиозного штамма «Дельта» эпидситуация в столице ухудшилась.

«И за период июнь-июль зарегистрировано 55% всей заболеваемости с начала текущего года. Уровень заболеваемости за июль превысил показатель за май в 2,4 раза, за июнь – в 2,3 раза. В июле зарегистрирован максимальный недельный показатель на 100 тысяч населения с начала пандемии и составил 915,9. Среднесуточная регистрация случаев выросла от 388 в июне до 1200 в июле», - заключила санврач.



