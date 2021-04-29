Почему Нур-Султан остается в «красной» зоне, объяснила санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова назвала причины большого количества больных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции являются несоблюдение жителями карантинных мероприятий, а именно посещение мест массового скопления людей, неношение масок, также одной из причин является несоблюдение режима домашнего карантина как амбулаторными больными, так и лицами, находящимися в близком контакте», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Несмотря на запрет, они нарушают домашний карантин, что подтверждается посещением ими объектов, участников проекта «Ashyq», по которому только в апреле выявлено 736 нарушителей домашнего карантина, из них 299 больных и 437 контактных лиц.

«Приложение интегрировано с единой лабораторно-информационной системой, что позволяет определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших. Проект был запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательства», - отметила спикер.

«На сегодняшний день в Нур-Султане проект «Ashyq» объединил 220 субъектов предпринимательства. Из них фитнес клубы - 50; СПА-центры - 23; бассейны - 12; боулинг клубы - 3; компьютерные клубы - 32; сауны - 20; организации общественного питания - 60; кинотеатры и театры – 11», - заключила С. Бейсенова.