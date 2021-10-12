Почему Нур-Султан  не выходит из «красной» зоны по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Нур-Султан не выходит из «красной» зоны? На этот вопрос пояснение дала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая ситуация, что с марта мы находимся в «красной» зоне. Она у нас исчисляется от интенсивного показателя. Абсолютное число исчисляется на 100 тысяч населения, если он превышает этот показатель, то мы будем находиться в «красной» зоне. Если в последнюю неделю отмечается превышение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, и число RT выше единицы, будем в «красной» зоне. На сегодняшний день, если идет снижение заболеваемости, мы видим небольшую тенденцию. При этом, интенсивный показатель на сегодняшний день 172. Оно выше 100, поэтому мы находимся в «красной» зоне. Как только показатель будет ниже 100, тогда перейдем в «желтую» зону», - пояснила Сархат Бейсенова.

Руководитель управления здравоохранения столицы Тимур Муратов также добавил, что сейчас в стационарах находятся 578 человек.

«Это на самом деле много для одного диагноза. В городе нет другого заболевания, с которым лежало бы 578 человек в стационаре. Заболеваемость все-таки еще высокая. Несмотря на то, что мы смогли сократить койки с 4 тысяч до 990 и количество пациентов от 3 тысяч до 600, заболеваемость еще не ушла. Поэтому нам необходимо дальше вакцинироваться, соблюдать все меры предосторожности, чтобы дальше не заражаться. Придет то время, когда заболеваемость будет еще ниже. Когда в стационарах с этим диагнозом будут находиться меньше 100 человек, мы естественно будем в «зеленой» зоне. Пока к этому мы еще идем», - добавил Тимур Муратов.