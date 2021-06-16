Почему Нур-Султан долго находится в «красной зоне» - пояснение Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Нур-Султан длительное время остается в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекции, объяснила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тому, что Нур-Султан сегодня находится и продолжает находится в «красной зоне», есть несколько причин. Первой причиной можно назвать нарушение карантинных мер. При этом, если сравнивать с нарушениями, которые мы регистрируем в целом по стране, то в июне этот процент нарушений был 1,9% по стране, в Нур-Султане - это 3,5%. То есть, мы видим, что в Нур-Султане карантинные меры нарушаются практически в два раза чаще, чем в целом по стране», - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.

Вторая причина, по ее словам, в том, что, сейчас реализуется проект Ashyq, позволяющий субъектам предпринимательства работать даже в «красной зоне» при соблюдении определенных условий.

«При этом мы отмечаем, что за последние две недели в ходе мониторинговых групп было выявлено 68 объектов, на которых были выявлены нарушения самих правил работы в системе Ashyq, из них практически 40% опять приходится на Нур-Султан. Это тоже один из параметров распространения коронавируса», - отметила А. Есмагамбетова.

«Третья причина - программа Asyq нам позволяет видеть людей, которые, зная, что они являются ПЦР-положительными или контактными близкими с ПЦР-положительными, нарушают карантинный режим и пытаются посещать места массового скопления населения. По стране сегодня выявлено 8 тысяч таких людей, которые передвигались. Из них практически 50% точно также приходится на Нур-Султан», - заявила председатель Комитета.

Все приведенные показатели, как отметила Айжан Есмагамбетова, являются одними из главных в вопросах распространения КВИ в Нур-Султане и, соответственно, в сохранении неблагополучной эпидситуации в городе.

«Еще одна из важных причин, на которую следует обратить внимание, это вакцинация. В Нур-Султане сегодня провакцинировано 27% от подлежащего населения. Казалось бы, цифра в принципе неплохая, но, к сожалению, если смотреть по темпам вакцинации, то мы видим, что темп снизился», - добавила она.

По данным Айжан Есмагамбетовой, если в апреле привились 98 тысяч человек, то в мае показатель снизился до 52 тысяч, а за истекшее время июня – уже 16 тысяч.

«Мы видим, что ежесуточное количество вакцинированных падает. Если мы видели максимальное число 6 тысяч человек, то сегодня мы не доходим и до 2 тысяч соответственно. Пока все эти параметры не соблюдаются, это и способствует распространению КВИ и длительному нахождению Нур-Султана в «красной зоне«, - сказала А. Есмагамбетова.

«Поэтому, уважаемые граждане Нур-Султана, если мы хотим выйти из «красной зоны», то нам нужно прекратить нарушать карантинный режим, больным и контактным – соблюдать карантинный режим, то есть находиться 14 дней на изоляции, и идти всем вакцинироваться. Только это позволит всем нам выйти из «красной зоны« и нормализовать ситуацию в городе», - подчеркнула председатель Комитета.



