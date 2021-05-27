Почему новый аэропорт близ Алаколя снова на ремонте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов объяснил, почему снова проводится ремонт нового аэропорта близ Алаколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсуждаем формирование бюджета. Многие думают: почему этот аэропорт построили, его опять хотят ремонтировать. В 2015 году, когда выступал перед Елбасы, он дал команду передать в наш баланс аэропорт, который находился на балансе Министерства обороны. Это случилось. В первую очередь, за счет местного бюджета построили прекрасный терминал – здание аэровокзала. На сегодняшний день очень успешно работает. Туда прилетают самолеты из Нур-Султана, Талдыкоргана. За счет этого количество отдыхающих увеличивается. Но взлетно-посадочная полоса в не очень хорошем состоянии. К нам поступают просьбы от наших ближних соседей. Они хотят прилететь на Алаколь на своих чартерных самолетах. А вот эта взлетно-посадочная полоса не позволяет это делать», - пояснил аким области на онлайн пресс-конференции в СЦК.

Для этого разработана проектно-сметная документация. Состоит из двух частей: на взлетно-посадочную полосу выделено 4,7 млрд тенге и около 2,5 млрд тенге - на аэронавигацию, ограждение территории, охранную сигнализацию, на освещение.

«Нас поддержало Правительство, нам выделили 4,7 млрд тенге. Мы провели тендерные процедуры. Подобрали хороших подрядчиков, чтобы срыва не было. Мы это должны освоить в течение этого года. Если проведем ремонтные работы, к нам будет летать самолет Boeing 737. Тогда уже поток туристов увеличится. Оставшиеся 2,5 млрд тенге выделили из местного бюджета», - отметил Амандык Баталов.

К следующему сезону отдыха на Алаколе, по словам акима, все работы будут выполнены.

«В период ремонта самолеты не смогут садиться на эту полосу, поэтому сейчас с авиаперевозчиками ведем переговоры, обеспечим посадку на грунте. Просим их подобрать самолеты, чтобы люди могли долетать», - добавил А. Баталов.