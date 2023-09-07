Почему новые сотовые операторы не могут войти на рынок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рынок сотовой связи является монополизированным в Казахстане. Из-за этого частные операторы не способны конкурировать в аукционах с квазигосударственным сектором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции».

«Итоги последнего аукциона по распределению частот 5G, в рамках которого РЧС (радиочастотный спектр) переданы группе компаний Казахтелеком, тем самым усилили монополизацию рынка сотовой связи», - отмечено в документе.

Поясняется, что итоги аукционов также показали, что частные операторы не способны конкурировать в аукционах с квазигосударственным сектором. Так, Beeline и потенциальный оператор Freedom Holding Corp, не смогли противостоять объединенному консорциуму в лице АО «Казахтелеком» и его мобильных операторов.

«Соотношение доли по владению радиочастотами у группы АО «Казахтелеком» составляет – 82%, ТОО «КаР-Тел» - 18%. Рынок сотовой связи является монополизированным. Исходя из этого, необходимо внедрение механизма ограничения участия монопольных игроков в приобретении ограниченных ресурсов – РЧС, без владения которых невозможен доступ на рынок иных операторов связи», - говорится в консультативном документе.