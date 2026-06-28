Почему новый Японский парк в Шымкенте обнесли сигнальными лентами

Спустя несколько дней после открытия газоны, водопады и водоемы обтянули красно-белыми лентами и установили предупреждающие таблички. Так новый парк пытаются спасти от вандализма отдыхающих, которые стали вытаптывать траву, взбираться на водопады и бросать камни в лебедей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Японский парк площадью больше двух гектаров открыли 19 июня ко Дню города. Его построили в рекордно короткие сроки на месте бывшего этнопарка «Кең баба», который после долгих судебных разбирательств удалось вернуть в государственную собственность.

На территории высадили аллеи сакуры, обустроили сад камней, прогулочные дорожки, беседки у воды и декоративные пруды с лебедями и карпами кои. Концепция проекта завоевала золотую награду международной премии International Excellence Awards 2026.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Правда, главным предметом обсуждения в Шымкенте стали не архитектурные преимущества и награды. В первые дни после открытия Японского сада в социальных сетях появились кадры, на которых взрослые и дети ходят по газонам, забираются на искусственные водопады, бросают камни в лебедей и вырывают растения из водоемов.

Одним из самых обсуждаемых стало видео, на котором мужчина моет голову под бронзовой скульптурой «Девочка у колонки» на центральном входе.

После инцидентов по всей территории парка натянули красно-белые сигнальные ленты, возле газонов и водоемов установили таблички с просьбой не ходить по траве, не кормить птиц и рыб. Обнесли защитным канатом и скультуру.

Шымкентцы в комментариях горько шутят, что из-за сигнальных лент новое место отдыха больше похоже на место преступления. Впрочем, горожане сходятся во мнении, что мера эта вынужденная и дело здесь в банальном нежелании ценить чужой труд.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Не детей нужно воспитывать, а родителей. Дети — зеркало взрослых», «Такая красота вокруг, а люди сами же ее уничтожают», «Вчера были в парке. Дети бросают камни в лебедей, а родители стоят рядом и смеются. Просто ужас», «Никакие таблички не помогут, пока взрослые сами позволяют такое поведение, — подчеркивают жители.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Ситуацию прокомментировал известный адвокат и общественный деятель Евгений Яворский. Он отметил, что Шымкент заметно преображается, однако состояние новых площадок спустя всего несколько дней после открытия вызывает разочарование. Яворский назвал происходящее вандализмом и подчеркнул, что хотя сам не сторонник штрафов, сейчас взрослым необходимо вмешаться.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Обращаюсь прежде всего к родителям, которые приходят в парк с детьми и к тем, кто работает с молодежью в школах и университетах. Следите за ними, объясняйте, что нельзя ломать и портить. Давайте сохраним эту красоту, будем ею гордиться и наслаждаться. Если мы сами этого не сделаем, никто за нас этого не сделает, — отметил Евгений Яворский.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Пока общественники призывают посетителей бережнее относиться к новому парку, в городском акимате напоминают, что за подобные нарушения грозят административные штрафы.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Недавно открывшийся Японский сад — современное общественное пространство для отдыха горожан. К сожалению, уже сегодня здесь фиксируют вытаптывание газонов, хаотичный выброс мусора и повреждение элементов благоустройства. Напоминаем, что за загрязнение общественных мест и причинение ущерба объектам благоустройства законом предусмотрена административная ответственность, — отметили в акимате Шымкента.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

За загрязнение улиц и скверов по статье 434-2 КоАП грозит штраф в размере 10 МРП, что в 2026 году составляет 43 250 тенге.

За повреждение зеленых насаждений и городской инфраструктуры по статье 505 КоАП нарушителям придется заплатить 20 МРП, или 86 500 тенге. При повторном нарушении сумма штрафов увеличится.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Жителей и гостей города просят соблюдать чистоту и уважать труд тех, кто делает Шымкент комфортнее и красивее.

Напомним, с марта этого года акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей Казахстана могут самостоятельно штрафовать за мусор на улицах, в парках, скверах, выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, не дожидаясь сотрудников полиции.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform