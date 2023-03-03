Почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами – репортаж из операционной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Головной мозг – самый нежный орган человека, который требует тщательного и бережному подхода к нему. В наши дни диагностируется все больше и больше случаев опухолей головного мозга. Проведение сложных операций под силу только высококвалифицированным врачам. Если печень или почки можно пересадить, то в случае с головным мозгом все иначе – только аккуратная и качественная работа хирурга может сохранить жизнь пациента. К тому же в нашей стране сформировалась сильная команда врачей-нейрохирургов, которые проводят сложные вмешательства на головном мозге и позвоночнике. Корреспондент МИА «Казинформ» попал на одну из таких операций. Врач-нейрохирург БМЦ УДП РК Аскербек Садвакасов рассказал о тонкостях своей работы.

На эту операцию мы зашли в 12 часов дня, хотя она началась еще утром. На операционном столе неподвижно лежала пациентка. А в это время нейрохирург вместе с командой медиков приступил к удалению очага эпилепсии. По словам врача Аскербека Садвакасова, в клинику начали обращаться все больше пациентов с этим диагнозом.

«Пациентка поступила с диагнозом височная затылочная эпилепсия. Это говорит о том, что у пациента частые приступы эпилепсии, неконтролируемые противосудорожными лечебными лекарственными препаратами. После обследования на аппарате МРТ ее осмотрели эпилептологи, нейрорадиологи. Потом пациентке назначили хирургическое лечение. Мы будем удалять очаг эпилепсии, который поможет устранить частоту приступов. Такова наша цель», - рассказал нейрохирург.

Врач отметил, что самое главное – оказать ту медицинскую помощь, которую пациентка ожидает получить и не навредить ее здоровью.

«Это главная цель любого хирурга. Эпилептические приступы возникают не только из-за образований. Не все могут увидеть это образование. Его нужно сверить с другими методами исследований, которые подтверждают, где был зарегистрирован очаг, какие виды приступов могут возникнуть. За шесть лет работы мы открыли эпилептический центр. Думаю, что это единственный в Казахстане центр, который занимается правильным лечением, отбором и непосредственно хирургией», - отметил Аскербек Садвакасов.

Симптомы эпилепсии могут быть разные

В операционной помимо хирурга находилась команда медиков: это и ассистенты, санитары, а позже присоединился эпилептолог. Хоть это одна из рутинных операций для нейрохирурга, необходима тщательная предоперационная подготовка и обследование. Как только врач убедится в том, что все готово к проведению операции, медики приступают к работе. Многое зависит также от настроя пациента. Перед тем как лечь на операционный стол, врачи советуют пациенту взвесить, подумать и только потом принять решение. Однако в некоторых случаях у пациентов не бывает времени на раздумья, так как время играет против них.

«Пациенты соглашаются на хирургическое вмешательство, если им правильно объяснить, чего ожидать. На операцию решиться можно тогда, когда количество приступов или проявлений начинает влиять на качество жизни. Если пациент полноценно не может находиться в социальной среде, планировать свой распорядок дня, не трудоспособен – в этом случае нужно проводить операцию. В некоторых случаях бывает так, что, несмотря на приступы, пациент может вести повседневный образ жизни. Этим пациентам не показана хирургия, потому что у них качество жизни не нарушено», - пояснил эпилептолог Жасулан Утебеков.

Фото предоставлено БМЦ УДП РК

По словам специалиста, эпилепсия не возникает просто так. Она может проявиться еще в детстве.

«Течение беременности, инфекции, которые могут возникнуть при беременности, все это влияет на здоровье женщины. Из-за этого мозг ребенка формируется с повреждениями, так в разном возрасте может проявиться эпилепсия. Есть более 200 вариантов приступов. Поэтому задача эпилептолога – распознать симптомы, знаки. Симптомы могут быть разные. Вы даже можете стоять, хлопать глазами и это тоже может быть одним из признаков эпилепсии. Однако каждое моргание глаза нельзя считать эпилепсией. Поэтому все проявления дополнительно изучаются. С повышением качества уровня диагностики соответственно улучшается выявляемость», - отметил эпилептолог.

Удаление очага операции: можем получить четыре результата

Если раньше люди боялись говорить о своей болезни, сейчас ввиду информированности граждан о симптомах эпилепсии говорят открыто. Также и перед операцией пациенту детально объясняют о состоянии его здоровья.

«На хирургическом этапе указанный эпилептогенный очаг нами предварительно обсуждается. После удаления очага в течение одного года наблюдаем за пациентом. Если за этот период у пациента не случаются приступы, значит, хирургия помогла. Даже после хирургии могут быть четыре результата. При первом результате эпилепсия не возвращается. При втором результате – могут быть редкие приступы. При третьем – приступы бывают значительно реже, чем сейчас, но сохраняются. Четвертый – в 5% случаев результат не получаем: какая частота приступов была до хирургии, такая и остается. После завершения этой операции мы проведем несколько контрольных обследований, оценим риск повторного приступа. Этот вид хирургии отличается тем, что здесь и сейчас результат не увидим. Мы узнаем о результатах только спустя 12 месяцев. Поэтому этот вид хирургического вмешательства не каждый может качественно провести. Нужна командная работа», - объяснил хирург.

Именно слаженная командная работа позволяет добиться максимальной эффективности в решении сложных нейрохирургических задач, например, в лечении таких заболеваний как труднодоступные опухоли и сложные аневризмы мозга, фармакорезистентная эпилепсия и болезнь Паркинсона. Помимо эпилептологов в нейрохирургическую команду БМЦ УДП РК входят неврологи, нейрорадиологи, нейроанестезиологи, нейрохирурги, нейрореабилитологи.

«У нас есть необходимое оборудование, все специалисты для решения сложных задач в нейрохирургии. Наше отделение занимается лечением других видов эпилепсий, заболеваний системы головного мозга, опухолей головного мозга. Заведующий нашим отделением хочет сделать так, чтобы нейрохирургия развивалась не только у нас, чтобы во всех регионах было, куда обратиться для получения качественной медицинской помощи. Он проводит мастер-классы в регионах и за рубежом. Осенью приезжали нейрохирурги из Узбекистана. Мы обменялись опытом и оценили возможности двух клиник», - сказал оперирующий нейрохирург.

Фото предоставлено БМЦ УДП РК

Можно пересадить почку или печень, но головной мозг – особый орган

Еще одна тенденция, которую отмечают специалисты, омоложение нейрохирургических заболеваний.

«Раньше опухоли головного мозга выявляли у возрастных пациентов. Сейчас же опухоль головного мозга выявляем у молодого поколения. Таких случаев очень много. В первую очередь, нейрохирургия призвана спасать пациенту жизнь. Головной мозг дается нам с рождения и его не заменишь. Можно заменить сердце, найти донора. Можно пересадить чужую почку или печень. Однако головной мозг – очень нежная структура. Мы оперируем по международным стандартам. Медицина не стоит на одном месте. В Казахстане каждый нейрохирург может внести вклад в развитие нейрохирургии. В страну завозятся нанотехнологии. Нейрохирургия полностью не изучена, ее нужно изучать, развивать. Желаю, чтобы каждый нейрохирург вносил пользу, чтобы наши пациенты не выезжали за рубеж, а лечились у нас», - добавил врач-нейрохирург.

Аскербек Садвакасов в 2016 году присоединился к команде нейрохирургов больницы Медцентра УДП РК. За этот период ему довелось провести не одну удачную операцию. В юности он мысленно не раз менял профессию, но осознанно решил стать нейрохирургом.

Фото предоставлено БМЦ УДП РК

«В детстве думал, что стану юристом или адвокатом. Но однажды попал в больницу. Там же увидел плакат для абитуриентов. На обучение приглашала Казахская государственная медицинская академия. Захотел стать врачом и ни разу не пожалел о выборе. Мой дядя тоже работает нейрохирургом. Во время студенчества он предложил мне устроиться санитаром в отделение нейрохирургии. Два года работал санитаром. Меня не напрягало то, что я мою полы, ухаживаю за пациентами. Наоборот, это нравилось. Кроме нейрохирургии ничем не хотел заниматься. Это как вкусный круассан, который вы так полюбили и не можете от него отказаться», - поделился нейрохирург.

Вмешательства на головном мозге и позвоночнике могут иметь высокие риски осложнений в связи с сопутствующими заболеваниями. Быстрая подготовка, оценка рисков и операционная поддержка врачей - одно из главных преимуществ многопрофильного госпиталя. Врачи Больницы Медицинского Центра УДП РК руководствуются лишь одним принципом в работе – нужды пациента превыше всего, поэтому прилагают все усилия, чтобы количество успешных операций было больше.



