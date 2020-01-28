Почему невозможно закрыть границу с Китаем, объяснил Жандарбек Бекшин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал о планах по эвакуации казахстанских граждан из Китая в связи с распространением на территории соседней страны нового коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как было объявлено сегодня утром, наше Правительство обратилось к Правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках. Самолет будет дезинфицирован по прибытии, а студенты размещены в изолятор для карантина на 14 дней», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Казмедиацентре.
«Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета. Мы ожидаем возврат наших туристов и других граждан. Именно по этой причине закрыть границу невозможно», - добавил врач.
Напомним, Министерство иностранных дел РК направило ноту китайским коллегам об эвакуации казахстанских граждан.
Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о четырех прибывших из Китая, госпитализированных с подозрением на ОРВИ.
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