Почему невозможно закрыть границу с Китаем, объяснил Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал о планах по эвакуации казахстанских граждан из Китая в связи с распространением на территории соседней страны нового коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было объявлено сегодня утром, наше Правительство обратилось к Правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках. Самолет будет дезинфицирован по прибытии, а студенты размещены в изолятор для карантина на 14 дней», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Казмедиацентре.

«Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета. Мы ожидаем возврат наших туристов и других граждан. Именно по этой причине закрыть границу невозможно», - добавил врач.

Напомним, Министерство иностранных дел РК направило ноту китайским коллегам об эвакуации казахстанских граждан.

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о четырех прибывших из Китая, госпитализированных с подозрением на ОРВИ.