+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 0 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему невозможно закрыть границу с Китаем, объяснил Жандарбек Бекшин

28 Января 2020 16:47
Поделиться:
Почему невозможно закрыть границу с Китаем, объяснил Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал о планах по эвакуации казахстанских граждан из Китая в связи с распространением на территории соседней страны нового коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Акмолинской области госпитализировали прибывшую из Китая семью из пяти человек
Какие меры принимаются на железных дорогах Казахстана против коронавируса В основном болеют люди с ослабленным иммунитетом, взрослые – эксперт о коронавирусе Горячая линия по вопросам коронавируса открыта в МИД РК

«Как было объявлено сегодня утром, наше Правительство обратилось к Правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках. Самолет будет дезинфицирован по прибытии, а студенты размещены в изолятор для карантина на 14 дней», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Казмедиацентре.

«Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета. Мы ожидаем возврат наших туристов и других граждан. Именно по этой причине закрыть границу невозможно», - добавил врач.

Напомним, Министерство иностранных дел РК направило ноту китайским коллегам об эвакуации казахстанских граждан.

Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о четырех прибывших из Китая, госпитализированных с подозрением на ОРВИ.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив