+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему невозможна платная вакцинация Pfizer, объяснили в Минздраве

18 Февраля 2022 13:19
Поделиться:
Почему невозможна платная вакцинация Pfizer, объяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев прокомментировал возможность платной вакцинации «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью
3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ

«Во-первых, у нас на сегодняшний день первый компонент вакцин получили более 10 млн человек. «Спутник V» получили 6,3 млн чел, QazVac - порядка 800 тысяч населения, «Синофарм» - 1,8 млн человек, «Синовак» - 250 тысяч человек, «Pfizer» - 770 тысяч человек. Из этих вакцин 4 имеют ВОЗовские сертификаты», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

Отсюда, по его словам, можно сделать вывод, что на сегодняшний день население имеет выбор ревакцинации.

«По компании «Pfizer», к сожалению, не дают нам согласия на платную вакцинацию. В компании считают, что это в итоге приведет к косвенной перепродаже. В рамках договора между Минздравом и компанией косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация «Pfizer» невозможна. Более того, вчера МВК приняла решение о ревакцинации людей с ограниченными возможностями и людей старше 50 лет», - заключил вице-министр.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью
3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году
Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК
Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
4 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Читайте также
О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве
Лекарства на 20 млрд тенге закупили в Алматы
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив