Почему невозможна платная вакцинация Pfizer, объяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев прокомментировал возможность платной вакцинации «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, у нас на сегодняшний день первый компонент вакцин получили более 10 млн человек. «Спутник V» получили 6,3 млн чел, QazVac - порядка 800 тысяч населения, «Синофарм» - 1,8 млн человек, «Синовак» - 250 тысяч человек, «Pfizer» - 770 тысяч человек. Из этих вакцин 4 имеют ВОЗовские сертификаты», - сказал Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК.

Отсюда, по его словам, можно сделать вывод, что на сегодняшний день население имеет выбор ревакцинации.

«По компании «Pfizer», к сожалению, не дают нам согласия на платную вакцинацию. В компании считают, что это в итоге приведет к косвенной перепродаже. В рамках договора между Минздравом и компанией косвенная перепродажа не разрешается. В этой связи мы пришли к решению, что платная вакцинация «Pfizer» невозможна. Более того, вчера МВК приняла решение о ревакцинации людей с ограниченными возможностями и людей старше 50 лет», - заключил вице-министр.