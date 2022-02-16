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Почему нетрезвые люди решаются на преступления – врачи СКО

16 Февраля 2022 22:35
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Почему нетрезвые люди решаются на преступления – врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Врачи многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Петропавловска рассказали, почему люди в алкогольном опьянении часто становятся агрессивными и решаются на преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы больницы, случаи поступления людей с колото-резаными ранами в нетрезвом состоянии нередки.

«Белая горячка», «белочка», как говорят в народе, возникает, когда в крови присутствует более 0,3% этилового спирта. Проявляется «белая горячка» у всех по-разному: одни испытывают сильнейший страх, другие – агрессию, третьих беспокоит чувство ущемлённого достоинства и желание отстоять свою позицию.

«Алкоголь негативно воздействует на все внутренние органы и системы организма, но акцентировать внимание следует на эмоциональной сфере. Под воздействием спиртных напитков человек испытывает духовную свободу, теряются рамки приличия, стирается грань дозволенного, отсутствует отчет своим действиям и поступкам. Человек при злоупотреблении алкоголем ощущает губительное состояние интоксикации, когда сивушные пары оседают на всех внутренних органах, системах. Не обходит такая участь и нервную систему, где наблюдается сильнейший разлад, дисфункция, обострение патологических процессов. Именно поэтому, протрезвев, многие не могут поверить в то, что осмелились на преступление», - рассказали врачи.

Полицейские отмечают, что большинство преступлений совершается в алкогольном опьянении. С начала года по области направили в суд 49 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Из них девять связаны с нанесением тяжкого вреда здоровью.

Встречаются и такие случаи, когда люди сами наносят себе увечья, будучи нетрезвыми. Недавно в многопрофильную больницу поступил 55-летний петропавловец, который сам себя ранил ножом в живот при обычном разделывании мяса на кухне. По словам мужчины, за час до этого он употреблял крепкий алкоголь.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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