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    13:25, 04 Март 2022 | GMT +6

    Почему нет единых правил предоставления мер господдержки предпринимательства, разъяснил Алихан Смаилов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему в Казахстане рознятся правила предоставления мер господдержки предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня предоставляемые меры государственной поддержки охватывают все этапы производственной деятельности субъектов МСБ: создание производства, технологическая модернизация, сертификация продукции, продвижение на экспорт и другие. При этом, меры государственной поддержки оказываются различными операторами и администрируются разными государственными органами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    В области промышленности – Министерством индустрии и инфраструктурного развития, несырьевой экспорт – Министерством торговли и интеграции, общая политика развития и поддержки частного предпринимательства – Министерством национальной экономики, инновационное развитие – Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    «В зависимости от специфики отрасли запрашиваемые документы от субъекта частного предпринимательства, а также сроки их рассмотрения отличаются. Так, для возмещения экспортных затрат необходимы счета-фактуры по перевозке товаров, для лизингового финансирования – технические характеристики закупаемого оборудования», - отметил Премьер.

    «Учитывая указанные факторы, правила предоставления мер государственной поддержки носят отраслевой характер с ориентиром на получателя и определяют специфичный порядок и механизм предоставления мер государственной поддержки», - добавил глава Кабмина.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Алихан Смаилов Экономика
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