Почему нет единых правил предоставления мер господдержки предпринимательства, разъяснил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему в Казахстане рознятся правила предоставления мер господдержки предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня предоставляемые меры государственной поддержки охватывают все этапы производственной деятельности субъектов МСБ: создание производства, технологическая модернизация, сертификация продукции, продвижение на экспорт и другие. При этом, меры государственной поддержки оказываются различными операторами и администрируются разными государственными органами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

В области промышленности – Министерством индустрии и инфраструктурного развития, несырьевой экспорт – Министерством торговли и интеграции, общая политика развития и поддержки частного предпринимательства – Министерством национальной экономики, инновационное развитие – Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«В зависимости от специфики отрасли запрашиваемые документы от субъекта частного предпринимательства, а также сроки их рассмотрения отличаются. Так, для возмещения экспортных затрат необходимы счета-фактуры по перевозке товаров, для лизингового финансирования – технические характеристики закупаемого оборудования», - отметил Премьер.

«Учитывая указанные факторы, правила предоставления мер государственной поддержки носят отраслевой характер с ориентиром на получателя и определяют специфичный порядок и механизм предоставления мер государственной поддержки», - добавил глава Кабмина.



