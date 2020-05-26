Почему необходимо носить маски на улице, объяснила главный санврач
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему необходимо носить маски на открытом воздухе? На этот вопрос ответила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ношение масок в закрытом помещении обязательно. Еще раз напомню, что цифра варьируется в зависимости от ситуации. Бывают случаи, когда до 70 процентов регистрируются больные с бессимптомным течением. При этом он является переносчиком инфекции», - разъяснила главный государственный санитарный врач РК.
По ее словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых объясняется почему необходимо носить маску на улице.
«Мы три четыре раза за минуту касаемся своего лица. Касание руками лица, глаз – это и есть путь передачи инфекции. Маска закрывает рот, нос и лишний раз не прикоснешься к лицу. Делаем мы это непроизвольно. Именно для этого рекомендуется носить маски на улице. Это минимизирует риски заболеваемости коронавирусной инфекцией», - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.
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