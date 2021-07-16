Почему необходима иммунная прослойка населения, рассказал сандыктауский врач

САНДЫКТАУ. КАЗИНФОРМ – Формирование иммунной прослойки населения – один и самых эффективных методов остановки распространения инфекции и предотвращения развития мутации вируса. Так считает заместитель главного врача по лечебно-профилактический работе ГКП на ПХВ «Сандыктауская районная больница» Виталий Пиденко. Медик рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, какая работа ведется по вакцинации населения от COVID-19 в Сандыктауском районе.

«Население района у нас 21 746 человек (вместе с п. Шантобе). На 15 июля коронавирусом из них переболели 768. На сегодняшний день под наблюдением находятся 26 человек и 11 – на стационарном лечении. Также наблюдаются 45 контактных», - поделился В. Пиденко.

По словам медика, в районе нет своего стационара для лечения тяжелобольных КВИ пациентов, поэтому всех их направляют в стационары Кокшетау или открытый недавно инфекционный стационар на базе зерендинской районной больницы.

«На сегодняшний день ситуация в районе относительно стабильная, но в период второй волны весной по заболеваемости, можно сказать, что мы были в лидерах. Основных два очага наблюдались в Шантобе и Балкашино. Там сосредоточена высокая плотность населения. В Шантобе – около 3 700 человек и в Балкашино около 4 000 человек. Сказывались миграция населения и несоблюдение противоэпидемических мер», - поясняет собеседник.

На сегодняшний день в районе работает семь прививочных кабинетов, которые организованы при каждой амбулатории и ФАПе. Открыт прививочный кабинет на базе дворца культуры в центре села Балкашино. Если изначально была создана лишь одна выездная бригада, то теперь она есть практически при каждой амбулатории, ведь медработникам ежедневно приходится ездить по отдаленных участкам. Кроме того, регулярно проводится профилактическая работа. Медики осуществляют выезды совместно со службой управления санитарно-эпидемиологического контроля района и местными исполнительными органами для беседы в организованные коллективы.

Первый компонент вакцины от КВИ на 14 июля уже получили 6 034 сандыктауца - 51,4%, а полностью завершили курс вакцинации – 3 011 человек. Всего в районе подлежит вакцинации 11 728 человек. Медработники отмечают: в последнее время на прививку идут активнее. Так, ежедневно по району прививается 150-200 человек.

«У нас в районе уже зарегистрировано более 50 детей с подтвержденным КВИ, на данный момент наблюдаются два ребенка. Ранее считалось, что дети вообще не болеют этой инфекцией, то сегодня уже доказано, что болеют, просто в большинстве случаев переносят болезнь бессимптомно и в легкой форме. Болеют беременные. Это новая инфекция, и последствия перенесенного заболевания еще до конца не изучены. Но я всегда говорю, что испокон веков глобальные эпидемии подавлялись только созданием иммунологической прослойки населения. Никто ничего нового не придумал. Первая вакцинация появилась против оспы еще в прошлом столетии, сейчас ее практически прекратили использовать, потому что у нас не стало оспы. Сейчас отрицательное влияние на вакцинацию от КВИ оказывают соцсети, которые несут в себе негативную информацию, не подтвержденную конкретными фактами. Часто акцент делают на то, что вакцина от КВИ разработана в короткие сроки. Но в том-то и дело, что наука не стоит на месте. Если раньше при генной инженерии И. Мичурин прививал яблони и результат ждал 10-15 лет, то сейчас столько времени не нужно. Вакцина была разработана еще в марте прошлого года, а когда открыто мы стали призывать к вакцинации, прошел уже практически год. Люди недопонимают, что такое коллективный иммунитет, что когда человек прививает себя или не прививает себя, он заботится или не заботится не только о своем здоровье, но и об окружающих – детях, родителях. А формирование иммунной прослойки населения – один и самых эффективных методов остановки распространения инфекции и предотвращения развития мутации вируса», - добавил В. Пиденко.