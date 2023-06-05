Почему нельзя запускать петиции с требованием снять акимов или министров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется ввести институт петиций. При этом в законопроекте предусмотрен ряд вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Среди них – назначение и избрание на должность, освобождение от должности лиц, относящихся к ведению Президента, палат Парламента и Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос, почему в проект закона была включена такая мера, ответил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет. По его словам, назначения и снятие с должностей, относящихся к ведению Президента, Палат парламента и Правительства РК и так предполагают вовлечение общественности.

«Назначение членов Правительства происходит с участием партий, победившими на выборах депутатов Мажилиса, что косвенно предполагает взаимодействие с населением в этом вопросе», - сказал он во время пресс-конференции в здании партии «AMANAT».

Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время в Казахстане проводятся выборы акимов сельских округов и выборы акимов районов.

«Население избирает депутатов, есть императивные мандаты. Эти механизмы предполагают вовлечение ответственности, они более эффективно действуют в этом направлении. Так как эти инструменты не актуальны, мы посчитали не включать назначение и снятие должностей в перечень тех вопросов, которые рассматриваются в рамках петиций», - пояснил Мадияр Кожахмет.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК приняли во втором чтении закон «Об общественном контроле». В законопроекте определены вопросы, которые не могут быть предметом петиции:

- вопросы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную нравственность;

- изменения статуса Республики Казахстан как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы её правления, а также основополагающих принципов деятельности государства, заложенных первым президентом РК, и его статуса;

- административно-территориального устройства и границ государства;

- досудебного расследования и правосудия;

- высшего надзора органов прокуратуры;

- внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

- уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях;

- обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;

- амнистии и помилования;

- назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента, палат парламента и правительства РК;

- выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан;

- регулируемые законодательством о выборах и республиканском референдуме;

- государственных символов;

- статуса государственного языка;

- изменения функций государственных органов;

- об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения и (или) чрезвычайной ситуации.