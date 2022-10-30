Почему нельзя оставлять чек в банкомате

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области просят жителей не оставлять в банкоматах чеки и квитанции после совершения любых денежных операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин проинформировал, что во многих чеках имеются анкетные данные, номер сотового телефона, ИИН, сумма последнего перевода/пополнения.

«Обладая такой информацией, мошенник в дальнейшем может позвонить и представиться сотрудником банка, назовет полную информацию и в дальнейшем может получить доступ к денежным средствам. После проведения банковских операций чеки и квитанции необходимо сразу уничтожить или забрать с собой, ограничить посторонних лиц от доступа к ним», - сказал полицейский.

В. Подчернин напомнил, что при получении звонка из банка с предложением перевести деньги на другой счет, следует прекратить разговор, сразу же перезвонить на горячую линию банка и сообщить о ситуации.

«Ни один сотрудник банка не будет звонить клиентам и интересоваться конфиденциальными данными. Сведения о счетах, номер карты и контрольные цифры на обороте карты - это данные, которые защищены банковской тайной. Если такую информацию и сообщение с кодом получат третьи лица, денежные средства незамедлительно будут сняты с банковской карты. Важно понимать, что в этой схеме мошенники используют элемент неожиданности, в ходе разговора используют банковские термины, разговор заранее продуман и спланирован», - отметил В.Подчернин.

Осмотрительность нужна и при покупке товаров через интернет. Первое, что нужно сделать – убедиться, что страница магазина официальная, а не двойник. Не торопиться отправлять предоплату за товар, какой бы привлекательной ни была цена.

«Часто злоумышленники создают похожие сайты, изменяя только описание ресурса, используют логотипы известных банков и брендов. Если просят предоплату, необходимо внимательно изучить условия. Мошенник может отправить фото удостоверения личности, которое нашел в интернете или получил обманным путем у другого лица. Насторожить должна и связь только через социальные сети. Если же все-таки избежать мошенничества не удалось, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции, на пульт 102 или через приложение 102», - сказал В.Подчернин.