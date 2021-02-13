Почему нельзя обогревать гараж автомобильным двигателем – пояснение жамбылских спасателей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О проблеме отравлений угарным газом рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области с начала 2021 года зафиксировано два случая отравления угарным газом в быту, - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. – За такой же период прошлого 2020 года пострадали четыре человека, из них двое со смертельным исходом - погибли один взрослый и один ребенок. В Таразе из-за неисправности печного отопления на твердом топливе и на природном газе за два этих года произошло по одному случаю», - проинформировали в ведомстве.

Во многих случаях, как говорят специалисты, отравление и гибель людей от угарного газа происходят от того, что не очищены дымоходы, не выведены дымоходы на улицу, имеются щели и трещины на чугунной плите печи, а также отсутствует тяга в дымоходе и вентиляционной камере.

«Всё это происходит, в основном, по вине самих владельцев и жителей домов, - рассказал начальник УЧС города Тараз подполковник гражданской защиты Аскер Сарбатов. - С наступлением холодной погоды возникают несчастные случаи, связанные с отравлением газом от работающего двигателя автотранспорта в закрытых гаражах или в помещениях с плохой вентиляцией. Люди, которые пытаются прогреться в салоне, находясь в ожидании, могут заснуть и больше не проснуться. Выхлопные газы автомобиля содержат весьма большое количество окиси углерода, что может привести к гибели», - разъясняет Аскер Сарбатов.

Для того чтобы не допустить отравления и гибели людей от угарного газа в жилых домах и на автотранспорте, специалисты ДЧС Жамбылской области постоянно проводят профилактические мероприятия – рейды, обходы, беседы с раздачей памяток. Также перечень мер профилактики размещен на оборотной стороне квитанций за оплату газа.

«Население просим внимательно изучать памятки, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту и на автотранспорте. И научить этому своих детей. Используйте только исправное печное оборудование. Позаботьтесь о хорошей вентиляции в помещении. Не следует закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели. А автолюбителям надо помнить, что не стоит запускать двигатель в гараже для обогрева», - рассказал начальник УЧС города Тараз подполковник гражданской защиты Аскер Сарбатов.

Ранее спасатели области говорили, что количество отравлений угарным газом возрастает в регионе в отопительный период. Случаи отравления угарным газом происходят при неполном сгорании газа в продуктах его сгорания, при котором образуется угарный газ, отравляюще действующий на организм человека.