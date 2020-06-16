Почему нельзя менять порядок оплаты организациям скорой помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ответил на депутатский запрос касательно возможности изменения порядка финансирования учреждений первичной медикосанитарной помощи при оказании ими неотложной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансирование услуг скорой помощи 4 категории срочности по подушевому нормативу круглосуточной неотложной медицинской помощи на одного прикрепленного человека в месяц для организаций первичной медикосанитарной помощи (далее - ПМСП) обеспечивает финансовую стабильность организаций. Данная система создает дополнительные стимулы для профилактической работы в первичном звене, внедрение здоровье сберегающих технологий, повышение качества услуг и интенсивности лечения», - написал Елжан Биртанов в своем ответе .

Кроме того, по его словам обеспечивается доступность медицинской помощи для всех граждан, обоснованность выезда скорой помощи на неотложные вызова, обслуживание населения с хроническими заболеваниями, исключает приписки, улучшает менеджмент и вопросы управления.

«Обеспечивается повышение эффективности использования бюджетных средств и усиление контроля качества оказания медицинских услуг. Вместе с тем, следует отметить, что при оплате за вызовы возникает экономическая заинтересованность в их росте, в увеличении кратности вызовов по поводу одной и той же патологии, что не может расцениваться как положительное явление. Оплата за фактически выполненные вызовы при уменьшении объемов помощи неизбежно ведет к снижению доходов скорой медицинской помощи с соответствующими проблемами в выплате заработной платы, нехваткой средств на горючее, ремонт, запасные части к автомобилям и т.д. В этой связи, полагаем вопрос изменения порядка финансирования учреждений ПМСП при оказании ими неотложной помощи и внедрения оплаты по факту оказания помощи по специальному тарифу (принцип «деньги идут за пациентом») повлечет увеличение расходов республиканского бюджета, отрицательно повлияет на организацию медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни пациента, также на организацию ПМСП. При этом будет продолжена работа по совершенствованию организации и финансирования скорой медицинской помощи (далее - СМП) в организациях ПМСП, которые будут стимулировать раннее выявление заболеваний и сохранения качества жизни населения», - добавил глава Минздрава.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК предлагали изменить порядок финансирования учреждений первичной медикосанитарной помощи при оказании ими неотложной помощи и внедрить оплату по факту оказания помощи по специальному тарифу (принцип «деньги идут за пациентом»).