Почему нельзя купаться на «диких» пляжах, рассказали спасатели Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Именно на необорудованных водоемах происходит большинство несчастных случаев. ДЧС Алматы призывает не игнорировать рекомендации и не подвергать себя опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга Региональной службы коммуникаций заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы полковник Ерлан Алибеков призвал горожан соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в местах, не предназначенных для плавания.

Ерлан Алибеков подчеркнул, что спасатели очень обеспокоены тем, что горожане продолжают посещать «дикие» пляжи и стихийные места отдыха. По его словам, в таких местах могут быть сильные течения, обрывы с резкими перепадами глубины. На дне часто находятся коряги, плиты, разбитые стекла.

Спикер напомнил, что в настоящее время в городе имеется только четыре разрешенных места для купания.

1. озеро Сайран - 200 метров в южном направлении от улицы Толе би – Алмалинский район;

2. озеро Сайран - 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса – Ауэзовский район.

3. БАК им. Д. Кунаева - Роща Баума – Турксибский район;

4. БАК им. Д. Кунаева - зона отдыха «Гульдер» – Жетысуский район;

На разрешенных местах озера Сайран с восточной и с западной стороны натянуты буйки.

При этом в настоящее время пляжи на БАКе (Роща Баума, в зоне отдыха «Гульдер» в текущем году в связи с реконструкцией заполнение не планируется).

Ерлан Алибеков считает, что купание на «диких» пляжах может привести к непредсказуемым последствиям. Родителям необходимо обратить внимание на безопасность детей в период летних каникул.

Практически каждый год на водоемах Алматы гибнут люди. По мнению Ерлана Алибекова, несчастные случаи происходят именно из-за нарушения правил поведения на воде.

Сотрудники ДЧС совместно с полицейскими ежедневно патрулируют территории всех водоемов, привлекая к административной ответственности по статье 440 КоАП РК («распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в алкогольном опьянении»). С начала летнего сезона оштрафованы 15 человек.

На озере Сайран выставлен сезонный пост Службы спасения города, там же установлено 14 запрещающих купание табличек. На Аэропортовском озере функционирует стационарный водно-спасательный пост. Кроме того, этим летом ежедневно на водоемах Алматы дежурят спасатели, сотрудники водно-спасательного отряда, полицейские и военнослужащие части №5571 «Оңтустік» Национальной гвардии РК. Теперь спасатели будут патрулировать не только на лодках, но и следить за безопасностью при помощи дрона.

Ерлан Алибеков привел несколько рекомендаций, которые следует соблюдать, находясь у водоемов.

«Купайтесь только в разрешенных местах, не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения. Если вы купаетесь в разрешенном месте, не заходите в воду выше пояса. Не оставляйте детей без присмотра. Не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов. Не купайтесь в ночное время, в горных реках и в нетрезвом состоянии», - призвал алматинцев заместитель начальника ДЧС Алматы.

В свою очередь, руководитель отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания управления образования Алматы Нургуль Тау призвала родителей информировать детей о правильном поведении на водоемах и ежедневно напоминать о правилах безопасности на улице и дома.