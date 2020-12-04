Почему нельзя использовать изображение Госфлага на конфетных обертках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему нельзя использовать изображение Государственного Флага на конфетных обертках, объяснила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, согласно Конституционному закону Республики Казахстан, изображение Государственного Флага Республики Казахстан может размещаться и на иных материальных объектах. Однако, к этим материальным объектам не могут быть причислены предметы одноразового использования. В то же время, Государственный Флаг, необходимо отметить, – это предмет, изготовленный с соблюдением национального стандарта Республики Казахстан №988-2007, и может изготавливаться только уполномоченными организациями, которые имеют лицензии», – сказала А.Раимкулова, отвечая на вопрос касательно изображения Государственного Флага на конфетных обертках.

Министр также пояснила, что не допускается использование Государственного Флага в случаях: когда приспускается Флаг в знак уважения к человеку или предмету; когда Флаг выставляется кантоном вниз; когда флаг задевает какой-то предмет, землю или воду. Также нельзя нести древко Флага горизонтально, он должен нестись всегда под углом. Не допускается выставлять Флаг таким образом, когда он может быть поврежден или испачкан. Нельзя ничего писать или рисовать на Флаге, использовать его в качестве одежды или постельного белья, драпировки. Единичным случаем является использование изображения Государственного Флага на одежде спортсменов, выступающих от Республики Казахстан.