Почему нельзя игнорировать проблему депрессии, рассказал специалист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коронавирус может усугубить ситуацию с депрессией. В ходе научно-практической конференции «Ментальное здоровье и COVID-19» в КазНМУ профессор из России рассказал, почему важно уделять особое внимание психическому здоровью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», президент Российского общества психиатров Николай Незнанов в своем докладе на тему «К проблеме коморбидности депрессий и соматических заболеваний» рассказал о важности уделить больше внимания проблеме депрессии.

Он отметил, что психиатрия не стоит на месте. Она движется по пути формирования превентивной, персонализированной медицины, все шире в психиатрию приходит доказательная медицина. П ри этом п одчеркнул, что появляются новые проблемы. Так, коронавирус усугубляет ситуацию с депрессиями.

«Депрессия не выбирает определенную категорию населения. В течение жизни риск возникновения депрессии составляет примерно 12 процентов. Огромную роль играет возраст и те заболевания, которыми пациент страдает. Депрессия существенно сокращает продолжительность жизни. И при этом, чем раньше начинается депрессия, тем большее количество лет жизни она отнимает. Депрессия по прогнозам ВОЗ выйдет к 2030 году на первое место среди причин инвалидности», - делится специалист.

По его словам, депрессия - это не чисто психическое расстройство. Оно вызывает достаточно серьезные и метаболические нарушения. Чем больше выражено соматических жалоб, тем выше вероятность присутствия депрессии и тем меньше вероятность ее распознания.

«На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что депрессия затрагивает различные органы и системы, нередко приводя к серьезным нарушениям в организме. Страдает и головной мозг. В изучении генных и молекулярных путей общих для депрессии и соматических заболеваний имеет не только практическое значение, но и может оказать влияние на формирование новых подходов в диагностике и определении характера тех или иных соматических заболеваний. Нам необходим широкие контакты с различными специалистами в области, прежде всего биологической медицины, необходим мультисистемный подход.

Если говорить о подготовке специалистов, необходимо создавать специальные программы учебные для студентов и врачей, необходимо создание лечебных организационно методических центров, которые могли бы эффективно решать проблемы, касающиеся состояния здоровья», - сказал он.

Напомним, в КазНМУ проходит масштабная конференция «Ментальное здоровье и COVID-19». В ней участвуют лучшие специалисты в области психиатрии и психологии из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Болгарии, Польши и Литвы.