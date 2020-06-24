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Почему нельзя быстро получить результаты ПЦР-теста, пояснили в Атырау
24 Июня 2020 00:01
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почему по нескольку дней нельзя получить результаты ПЦР-теста пояснили в Атырау. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения области Гульнафис Танбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Из полученных областью 29 620 ПЦР -тестов на сегодня было сделано 20 238 тысяч. Сейчас поступает много жалоб по поводу сроков получения результата теста. Хочу объяснить, что лаборатории не успевают обработать все взятые образцы. Специалисты работают круглосуточно. В центре экспертизы коронавирусной инфекцией заболели 90% сотрудников, сейчас они получают все необходимое лечение. У всех есть семьи, пожилые родители, родственники. Поэтому прошу население отнестись к этому с пониманием», - рассказала Гульнафис Танбаева.
Одна из местных компаний и областное управление здравоохранения на этой неделе заключили договоренность о передачи ПЦР-аппарата на баланс частной клиники. В ближайшее время после соблюдения всех необходимых условий для полноценной работы лаборатории, в клинике можно будет сдавать тесты на COVID-19 и получать результаты. На данный момент обработкой ПЦР- тестов занимается медицинская лаборатория Invivo.
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