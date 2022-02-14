Почему некоторые мобильные приложения опасно хранить в гаджетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие мобильные приложения заметно облегчают нашу жизнь. Однако существуют мошеннические приложения, которые могут считывать конфиденциальные данные пользователей и нацелены на их банковские счета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

Кто может скачать шпионский и вирусный софт?

Опасные мобильные приложения пользователи могут скачать случайно, по невнимательности, или по чьей-то указке. Допустим, позвонил якобы представитель службы безопасности банка и сообщил о хакерской атаке, предотвратить которую поможет только определенное приложение для защиты данных. Или пользователь перешел по ссылке, которую получил по электронной почте или SMS, и автоматически произошла загрузка сомнительной программы на телефон.

Дети часто загружают на девайс игры из непроверенных источников, различные моды, то есть различные модифицированные игры, которые вполне могут оказаться шпионскими.

Любители розыгрышей устанавливают приложения, чтобы принять участие в гивах от любимых блогеров, а доверчивые подростки скачивают модные виджеты и фоторедакторы, происхождение которых оставляет желать лучшего.

Скачать подозрительный софт может каждый, даже из официальных магазинов. Да, и на этих проверенных площадках встречаются порой обновленные «версии» популярных программ с зашитым вирусом – настолько качественно создают хакеры некоторые поддельные приложения. С каждым обновлением в программах становится больше уязвимостей.

Совет: Если вы хотите установить на свой смартфон приложение, то отдавайте предпочтения Play Market и App Store, там безопаснее, чем на сторонних ресурсах. Перед скачиванием мобильной программы изучите ее рейтинг, а также отзывы пользователей. Также обратите внимание, сколько раз ее скачали другие пользователи: чем больше – тем надежнее.

Как выявить стороннее подключение к телефону?

Взломать чужой телефон для получения полного доступа? Хакеры могут это сделать не без помощи самого пользователя. К слову, взлом можно вычислить по некоторым характерным признакам.

Первый признак. Ваш мобильный телефон живет своей жизнью: отключается и перезагружается самостоятельно. Если кто-то удаленно подключился к вашему гаджету, то в активности девайса нет ничего удивительного.

Второй признак. Во время разговора вы слышите чей-то голос или другие непонятные звуки. Когда телефон прослушивается, то вполне могут возникнуть сторонние шумы, к примеру, щелчки.

Третий признак. Вам часто приходят SMS с интересными символами, числами. Это для вас они загадка, а хакер использует данный код для связи с функционалом шпионской программы.

Четвертый признак. Гаджет постоянно приходится заряжать, потому что производительность его аккумулятора заметно снизилась. Ситуация не изменилась, даже если вы заменили батарею? Дело в том, что шпионские приложения работают как пчелки, отслеживая ваши действия и делая записи с помощью камеры и диктофона. Соответственно, заряд батареи на это тратится немалый.

Пятый признак. Вы не можете отключить свой телефон, и он часто лагает. Возможно, это означает, что кто-то контролирует ваш девайс на расстоянии. Кстати, если это так, то экран вашего смартфона может светиться в режиме ожидания.

Совет: Берегите доступ к своим учетным записям Google и iCloud, никому не сообщайте свои пароли, которые должны быть очень надежными. Не забывайте о двухфакторной аутентификации – это когда для входа в ваш аккаунт на телефон приходит код доступа. Чтобы знать, кто и когда, с какого гаджета вошел в систему, включите уведомления.

Как распознать вредоносные программы?

Зловреды – это вредоносные программы, которые могут скрываться под видом самых распространенных мобильных приложений. Кстати, в большинстве своем такие приложения при установке запрашивают слишком много разрешений: доступ к камере, галерее, микрофону, к контактам, местоположению и так далее. Наверное, нет ни одного приложения, которому не нужно давать доступ к тем или иным функциям и информации с вашего смартфона. К примеру, мессенджеры запрашивают доступ к контактам, службе такси желательно знать вашу геолокацию. Но зачем предоставлять какому-то софту слишком большой доступ к своим личным данным? Будьте начеку!

Совет: Установите антивирус на свой гаджет и регулярно его обновляйте. В случае мошеннических атак на ваш гаджет, антивирус успешно будет их блокировать. Прежде чем загрузить приложения, внимательно ознакомьтесь с комментариями пользователей и убедитесь в периодическом обновлении разработчиками приложения (в официальных магазинах в обязательном порядке указана дата последних обновлений).

Если вы скачали и успели запустить шпионское и вредоносное приложение, то срочно его удалите и смените пароли во всех своих учетных записях, аккаунтах, почтовых серверах.

Кстати, зловреды, скачанные с непонятных сайтов, могут запросить доступ и к платным подпискам. Мобильное приложение также может потребовать произвести оплату, и если вы перейдете по ссылке, то, возможно, столкнетесь с фишингом. Передав платежные данные злоумышленникам, вы рискуете остаться без средств на банковском счете. Поэтому умейте распознавать сайты-клоны. А для оплаты в Интернете заведите отдельную карточку – цифровую или виртуальную. На нее следует закидывать ту сумму, которая необходима. Для получения сообщений от банка также лучше взять другой телефон и установить на него номер, который не будет знать никто, кроме вас. Так вы убережете свои деньги от финансовых мошенников, которые ищут различные способы, чтобы стать к вам ближе.



