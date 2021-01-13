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Почему некоторые международные нормы по борьбе с коррупцией не работают в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Января 2021, 11:12
Почему некоторые международные нормы по борьбе с коррупцией не работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Конвенция ООН по борьбе с коррупцией не работает в Казахстане? На этот вопрос на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответила исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос представителя СМИ, почему в Казахстане не работает Конвенция ООН по борьбе с коррупцией, Ольга Шиян отметила, что опрос проводился независимым способом – не аффилировано с государственными органами.

«Мы всегда публикуем те сведения, которые всегда прозрачны. Само население по результатам опроса, сами предприниматели реже сталкивались с коррупцией в прошлом году. Когда опрашивали: повысился или снизился уровень в стране , регионе или населенном пункте, то мы видим небольшие, но уверенные ответы, что «да, уровень понизился». Если взглянуть на статистику государственных органов, из года в год количество коррупционных дел уменьшается. Уровень коррупции в стране небольшими темпами, но снижается», - подчеркнула эксперт.

По ее словам, проблематичность эффективности реализации Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в Казахстане связана с тем, что часть основных статей, которые составляют костяк этой Конвенции, не были имплементированы в законодательство Казахстана.

«Когда они будут имплементированы и реализованы на практике, тогда, конечно ситуация изменится. Но на сегодняшний день они не имплементированы», - пояснила исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян.


Борьба с преступностью   Коррупция   Общество  
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