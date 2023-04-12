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Почему нефтяники регулярно бастуют, объяснил Азат Перуашев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2023, 13:15
Почему нефтяники регулярно бастуют, объяснил Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал протест жанаозенских рабочих в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело не одном этом случае. Сейчас все обратили внимание на него. Пройдет неделя, месяц – другие вещи выйдут на поверхность и все будут говорить о другом. Это проблема не одного случая, это системная проблема. Она заключается в несправедливости и в непрозрачности отношений между сервисными компаниями и недропользователями. К сожалению, мы видим, что когда работников предлагают трудоустроить в другие места, они говорят об отсутствии социального пакета, стабильной заработной платы, отпуска и т.д.», - сказал Азат Перуашев в кулуарах Мажилиса.

Депутат объяснил механизм проведения тендеров на обслуживание добывающей компании.

«Поэтому они хотят устроиться только в казахстанскую компанию. Дело в том, что подрядная компания, участвуя в тендерах на обслуживание добывающей компании, не могут экономить на технологии, процедурах, на оборудовании. Они экономят только на людях и заработной плате. Необходимо прямо запретить тому же фонду «Самрук-Казына» в рамках их положений о закупках сокращать фонд заработной платы. Потому что претензии сводятся именно к этому», - отметил мажилисмен.

«Кроме того, рабочие не уверены, что у них завтра будет работа. Дело в том, что у нас эти тендеры, которые заканчиваются и начинаются каждый год – это возможность вымогать взятки, манипулировать. Такие контракты должны быть долгосрочными. Минимум на пять лет», - добавил А. Перуашев.


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