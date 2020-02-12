Почему не запустили производство биоэтанола в СКО, объяснил аким
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчете перед населением заявил о том, что регион должен перейти от аграрной к аграрно-индустриальной экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона рассказал, какие шаги делает в этом направлении область. В частности, на мониторинге местной власти находятся 34 инвестиционных проекта на общую сумму в 226 млрд тенге.
В числе проектов завод по изготовлению комбикорма ТОО «Kazmeal», мясокомбинат ЕМС – Agro, фабрика бытовой химии.
По словам акима области, на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения совместно с российским инвестором налаживается производство изотермических вагонов-термосов. 20 вагонов уже отправили российским заказчикам. Завод им. Кирова осваивает производство компьютерной техники под казахстанским брендом.
«На прошлой отчетной встрече я говорил, что в конце 2019 года запустим вторую линию по глубокой переработке зерна ТОО «BioОperations». Мы ее запустили - крахмал и глютен отправляются на экспорт. Производство биоэтанола было перенесено на 2 квартал 2020 года из-за несвоевременной поставки оборудования из Европы. Сегодня оборудование монтируется, и в мае планируем запуск линии», - объяснил К.Аксакалов.
По словам акима области, в этом году турецкий инвестор запустит завод по производству ламинированной фанеры. В марте планируют начать производство шпона. Осенью запустится новая линия по производству молочной продукции ТОО «Масло Дел». Китайский инвестор ТОО «Тайынша-Май» завершает проект по расширению маслозавода. Намерены в регионе запустить крупный завод по производству электротехнической продукции. Предприятие будет производить до 12 тысяч трансформаторов в год.
«Дополнительным источником развития промышленности и привлечения инвестиций в регион должна стать созданная в прошлом году специальная экономическая зона «QYZYLJAR». В целом, за счет намеченных в текущем году новых и расширения действующих производств ожидаем рост в промышленности до 7%. Планируем довести портфель заказов наших заводов с 40 до 55 млрд тенге», - сказал К.Аксакалов.
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