НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему не закрывают Казмедиацентр, где выявлены очаги заражения? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в соответствии с действующими требованиями, если установлен очаг вирусной инфекции, он обязательно исследуется. При этом, при расследовании определяются контактные близкие, которые подлежат тестированию и 14-дневному карантину в случае, если они не вакцинированы. При этом, мы отмечаем тенденцию, когда население, учитывая ограничения по Ashyq, скрывает свои контакты. Не называют контактные лиц, при этом через определенное время видим, что эти же контактные уже обращаются с симптомными заболеваниями», - прокомментировала вопрос журналиста Айжан Есмагамбетова.

Поэтому, по ее словам, мероприятие в очагах проводится в соответствии с установленными требованиями.

«При этом закрывать весь Казмедиацентр на карантин не вижу смысла. Если нет группового заболевания, большого количества зараженных лиц, все мероприятия проводятся локально с учетом заболевших, контактных и полученных результатов», - добавила спикер.