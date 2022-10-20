Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Почему не выделены деньги на дальнейшее восстановление Кокаральской плотины

Автор:  
Серик Сабеков
20 Октября 2022, 17:01
Почему не выделены деньги на дальнейшее восстановление Кокаральской плотины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос дальнейшего финансирования восстановления Кокаральской плотины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК журналисты отметили, что в Сенате депутаты подняли проблему восстановления Кокаральской плотины, половину которой смыло водой. Ремонт плотины стоит 4,5 млрд тенге – 500 млн уже выделены, но остальные деньги на 2023-2025 годы не предусмотрены.

«В связи с тем, что проектно-сметная документация вышла позже положенного срока, мы не успели заявиться на следующий год. В этом году 500 млн тенге были выделены, работы уже начались. На следующий год при первом же уточнении бюджета мы соответствующую заявку в Министерство финансов подадим. Я думаю, что этот вопрос с финансированием решится», - заверил Сериккали Брекешев.


Экология   Минэкологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией