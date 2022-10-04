Почему не стоит вопрос о повышении платы за аренду Байконура, объяснил Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал возможность пересмотра договора об аренде Байконура и повышения тарифов в связи с инфляцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня на повестке дня такой вопрос не стоит. Мы получаем за аренду Байконура около 100 млн долларов. Это соглашение было заключено за десятки лет до меня, поэтому я просто следую этому соглашению», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства, отвечая на вопросы журналистов.

Он назвал причины такой стоимости.

«Во-первых, это привязка в доллару. Во-вторых, количество запусков, производимых с Байконура, падает. Поэтому, если бы они больше запусков производили, можно было бы ставить такой вопрос. Но так как количество запусков стало меньше, то нелогично увеличивать стоимость», - добавил министр.



