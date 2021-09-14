Почему не стоит прикрепляться к поликлинике в другом районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при прикреплении к поликлинике в другом районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы часто сталкиваемся с проблемой, что некоторые граждане в рамках кампании хотят прикрепиться к поликлинике, совсем не относящейся территориально к месту проживания. К примеру, проживая на Левобережье города, граждане каким-то образом прикрепляются к организациям, находящиеся на правом берегу столицы; либо совсем разные части города. В этом случае в последующем они могут столкнуться со сложностями по обслуживанию пациентов на дому», - сказал Тимур Муратов во время брифинга в акимате.

По его словам, речь идет о патронаже на дому, вызове мобильной группы, облуживания поликлиникой активов.

«При прикреплении к организациям, не относящимся к территориальной доступности, житель пишет заявление, что отказывается от оказания медицинской помощи на дому. Поэтому мы рекомендуем гражданам выбирать поликлиники, находящиеся вблизи места жительства для получения медицинской помощи на дому, и учитывая их территориальный принцип обслуживания», - заключил спикер.



