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    16:58, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему не стоит прикрепляться к поликлинике в другом районе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при прикреплении к поликлинике в другом районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы часто сталкиваемся с проблемой, что некоторые граждане в рамках кампании хотят прикрепиться к поликлинике, совсем не относящейся территориально к месту проживания. К примеру, проживая на Левобережье города, граждане каким-то образом прикрепляются к организациям, находящиеся на правом берегу столицы; либо совсем разные части города. В этом случае в последующем они могут столкнуться со сложностями по обслуживанию пациентов на дому», - сказал Тимур Муратов во время брифинга в акимате.

    По его словам, речь идет о патронаже на дому, вызове мобильной группы, облуживания поликлиникой активов.

    «При прикреплении к организациям, не относящимся к территориальной доступности, житель пишет заявление, что отказывается от оказания медицинской помощи на дому. Поэтому мы рекомендуем гражданам выбирать поликлиники, находящиеся вблизи места жительства для получения медицинской помощи на дому, и учитывая их территориальный принцип обслуживания», - заключил спикер.



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