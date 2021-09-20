Почему не снижается заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Кандидат медицинских наук, эпидемиолог, участник гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса Айнагуль Куатбаева ответила корреспонденту МИА «Казинформ», почему в Северо-Казахстанской области на фоне увеличения числа вакцинированных не снижается ежесуточное число инфицированных коронавирусом.

После резкого спада числа инфицированных в сутки, этот показатель на протяжении долго времени сохраняется на уровне 70-80 человек. О своеобразном плато в темпах инфицирования говорил и главный врач многопрофильной областной больницы Юрий Белоног. Отметили эту особенность и участники штаба «Ел үшін егілемін», посетившие область на прошлой неделе.

Во время пресс-конференции с участниками штаба А. Куатбаева попыталась развенчать популярный миф о том, что темпы инфицирования не сдают позиций из-за вакцинации.

«Мы отслеживаем по каждому региону, району, ведем статистику. Идет стратификация по возрастным группам. Мы знаем, что в регионе заболеваемость достаточно низкая, по сравнению с другими областями. Понимаем настроение населения, которое связывает заболеваемость с вакцинацией. Конечно, это не так. Летом подъем объяснялся активной циркуляцией актуального дельта-штамма, являющегося высококонтагиозным, дающим тяжелую клинику. Пока не будет достаточно высокого коллективного иммунитета, вирус будет «пробивать» имеющийся иммунитет. Чем больше человек вакцинируется за достаточно короткий период, тем быстрее будет создан хороший, прочный коллективный иммунитет. Иначе будем зависеть от циркуляции, тем более, если это будет новый вариант вируса», - сказала А. Куатбаева.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 72 новых случая инфицирования. На 20-е сентября, первый компонент вакцины получили 236 732 человека, полный курс вакцинации прошли 213 013 североказахстанцев.