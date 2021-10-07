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    20:10, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почему не разглашается стоимость закупа вакцины Pfizer, пояснили в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в СЦК руководство Министерства здравоохранения ответило на вопрос журналистов о том, почему не разглашается стоимость закупа вакцины Pfizer. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается цены, на данный момент получили письмо от компании Pfizer о неразглашении данных. Поэтому не можем предоставить эту информацию. Нужно обращаться в компанию Pfizer. Иначе условия контракта не будут выполнены и сроки поставки не будут выдержаны», - ответил министр Алексей Цой на вопрос журналиста о стоимости закупа вакцины Pfizer.

    По словам первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова, 4 октября был заключен договор с компанией Pfizer.

    «Согласно договору конфиденциальности можем сказать о количестве вакцин, о том, кого будем прививать: это дети с 12 до 18 лет и беременные и кормящие женщины. Что касается бюджета, на сегодняшний день пока не можем сказать по договору», - добавил Марат Шоранов.

    Ранее сообщалось о возможных сроках ревакцинации населе


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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