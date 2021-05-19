Почему не проводятся дезинфекционные работы против коронавируса - ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов объяснил, почему на сегодня не проводятся дезинфекционные работы против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году не были конкретно исследованы пути распространения коронавируса. Поэтому по рекомендации ВОЗ часто проводились дезинфекционные работы. Такое положение дел наблюдалось не только в Казахстане, но и во всех странах», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

По его словам, согласно последним исследованиям, выяснилось, что эффективность дезинфекционных работ низка.

«В связи с этим министерство приняло решение отказаться от дезинфекции зданий, улиц, общественных мест. Это соответствует рекомендациям ВОЗ», - добавил Марат Шоранов.

Ранее он прокомментировал вопрос принудительной вакцинации.

«Вакцинируются граждане только по собственному желанию. Для вакцинированных в случае передвижения внутри страны, прилета из-за рубежа не потребуются ПЦР-тесты. То есть мы убираем эти ограничения. Информацию о том, что кого-то заставляют вакцинироваться, мы не можем подтвердить. Если такие случаи имеют место быть, то это незаконно», - сказал Марат Шоранов.