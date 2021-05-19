+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему не проводятся дезинфекционные работы против коронавируса - ответ Минздрава

19 Мая 2021 19:21
Поделиться:
Почему не проводятся дезинфекционные работы против коронавируса - ответ Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов объяснил, почему на сегодня не проводятся дезинфекционные работы против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырауской области 504 человека лечатся от COVID-19 в стационарах
Коронакризис отразился на экономике Казахстана сильнее, чем все кризисы последних десятилетий – МНЭ РК О работе по улучшению качества оказания медпомощи рассказал Алтай Кульгинов Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq

«В прошлом году не были конкретно исследованы пути распространения коронавируса. Поэтому по рекомендации ВОЗ часто проводились дезинфекционные работы. Такое положение дел наблюдалось не только в Казахстане, но и во всех странах», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

По его словам, согласно последним исследованиям, выяснилось, что эффективность дезинфекционных работ низка.

«В связи с этим министерство приняло решение отказаться от дезинфекции зданий, улиц, общественных мест. Это соответствует рекомендациям ВОЗ», - добавил Марат Шоранов.

Ранее он прокомментировал вопрос принудительной вакцинации.

«Вакцинируются граждане только по собственному желанию. Для вакцинированных в случае передвижения внутри страны, прилета из-за рубежа не потребуются ПЦР-тесты. То есть мы убираем эти ограничения. Информацию о том, что кого-то заставляют вакцинироваться, мы не можем подтвердить. Если такие случаи имеют место быть, то это незаконно», - сказал Марат Шоранов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В Атырауской области 504 человека лечатся от COVID-19 в стационарах
Коронакризис отразился на экономике Казахстана сильнее, чем все кризисы последних десятилетий – МНЭ РК
О работе по улучшению качества оказания медпомощи рассказал Алтай Кульгинов
Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
4 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
5 Первый экологический театр распахнул двери для юных зрителей в Нур-Султане
Читайте также
Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
Аким заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив