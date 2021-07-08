Почему не признаются вакцины, произведенные в Казахстане, ответил Марат Шоранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему не признаются вакцины, произведенные в Казахстане? На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу нашей вакцины QazVac, сейчас наши ученые НИИ биологической безопасности в Отаре ведут совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения, заполняют документы. Также предстоит еще одна организационная работа. Сейчас мы постараемся внести в график совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения. Вы знаете, что у нас только развивается вакцина «Спутник V», производимая в Карагандинском фармзаводе. В целом, Российская Федерация тоже работает с ВОЗ. В скором времени ожидаются результаты. Если ее зарегистрирует ВОЗ, будет считаться, что вакцину признал весь мир», - отметил Марат Шоранов.