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    17:46, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Почему не признаются вакцины, произведенные в Казахстане, ответил Марат Шоранов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему не признаются вакцины, произведенные в Казахстане? На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу нашей вакцины QazVac, сейчас наши ученые НИИ биологической безопасности в Отаре ведут совместную работу со Всемирной организацией здравоохранения, заполняют документы. Также предстоит еще одна организационная работа. Сейчас мы постараемся внести в график совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения. Вы знаете, что у нас только развивается вакцина «Спутник V», производимая в Карагандинском фармзаводе. В целом, Российская Федерация тоже работает с ВОЗ. В скором времени ожидаются результаты. Если ее зарегистрирует ВОЗ, будет считаться, что вакцину признал весь мир», - отметил Марат Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Общество Минздрав РК
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