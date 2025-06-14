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    20:44, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему не приживаются деревья в ЗКО

    По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, средний показатель приживаемости посаженных лесных культур в последние годы снижается. В 2021 году он составил 44,9%, в 2022 году — 41,9%, в 2023 году — 41,3%, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

    По мнению некоторых экологов, показатель приживаемости деревьев еще ниже – около 25%.

    По данному вопросу поступил ответ от Министерства экологии и природных ресурсов РК. Как сообщается в письме из ведомства, в соответствии с планом проверки и правилами инвентаризации лесных культур территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ЗКО, ежегодно проводятся проверки в коммунальных государственных учреждениях по защите леса и животного мира.

    По результатам проверок инспекция установила основные причины низкой приживаемости лесных культур:

    – Несоблюдение требований при перевозке посадочного материала;

    – Нарушение агротехнических правил;

    – Неблагоприятные погодные условия (например, в 2024 году во время паводка были смыты посадки в питомниках и лесах;

    – Отсутствие мер по обеспечению сохранности участков лесных культур от повреждения дикими и домашними животными.

    Согласно действующему лесному законодательству, лесные культуры, исчезнувшие более чем на 15%, подлежат пополнению.

    «Пришло время пополнения исчезнувших лесных культур на неоднородных участках, но это проводится при приживаемости не менее 25%. Состояние лесных деревьев зависит от приживаемости основных пород. Здесь на рост и развитие растений могут оказывать влияние повреждения насекомыми и грибковыми заболеваниями, а также домашним скотом и дикими животными. В случае недостижения лесными культурами нормативного существования по вине собственников леса, это должно компенсироваться за счет средств собственников леса», – говорится в официальном ответе.

    По данным Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО, в регионе утвержден план по выращиванию леса на 2021-2027 годы.

    В рамках этого плана предусмотрена посадка 56,6 миллионов деревьев на общей площади 15 228 гектаров.

    Но приживаемость лесных культур не такая, как ожидалось. По области этот показатель около 65%.

    «Остаетс одним из актуальных вопросов бесконтрольный выпас скота на территории государственного лесного фонда. Скот наносит ущерб молодым посадкам. В настоящее время принимаются меры по защите лесных культур. Чтобы сохранить плоды многолетнего труда, устанавливаются ограждения. Уровень приживаемости лесных культур, посаженных в 2024 году, будет определяться в следующем году согласно действующим правилам инвентаризации. Это даст возможность оценить результаты выполненной работы, уточнить методы работы на будущее», – говорит руководитель инспекции Нурлан Рахымжанов.

    Ранее сообщалось, почему миллионы деревьев не приживаются в Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    Экология Деревья Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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