Почему не приживаются деревья в ЗКО

По мнению некоторых экологов, показатель приживаемости деревьев еще ниже – около 25%.

По данному вопросу поступил ответ от Министерства экологии и природных ресурсов РК. Как сообщается в письме из ведомства, в соответствии с планом проверки и правилами инвентаризации лесных культур территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ЗКО, ежегодно проводятся проверки в коммунальных государственных учреждениях по защите леса и животного мира.

По результатам проверок инспекция установила основные причины низкой приживаемости лесных культур:

– Несоблюдение требований при перевозке посадочного материала;

– Нарушение агротехнических правил;

– Неблагоприятные погодные условия (например, в 2024 году во время паводка были смыты посадки в питомниках и лесах;

– Отсутствие мер по обеспечению сохранности участков лесных культур от повреждения дикими и домашними животными.

Согласно действующему лесному законодательству, лесные культуры, исчезнувшие более чем на 15%, подлежат пополнению.

«Пришло время пополнения исчезнувших лесных культур на неоднородных участках, но это проводится при приживаемости не менее 25%. Состояние лесных деревьев зависит от приживаемости основных пород. Здесь на рост и развитие растений могут оказывать влияние повреждения насекомыми и грибковыми заболеваниями, а также домашним скотом и дикими животными. В случае недостижения лесными культурами нормативного существования по вине собственников леса, это должно компенсироваться за счет средств собственников леса», – говорится в официальном ответе.

По данным Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО, в регионе утвержден план по выращиванию леса на 2021-2027 годы.

В рамках этого плана предусмотрена посадка 56,6 миллионов деревьев на общей площади 15 228 гектаров.

Но приживаемость лесных культур не такая, как ожидалось. По области этот показатель около 65%.

«Остаетс одним из актуальных вопросов бесконтрольный выпас скота на территории государственного лесного фонда. Скот наносит ущерб молодым посадкам. В настоящее время принимаются меры по защите лесных культур. Чтобы сохранить плоды многолетнего труда, устанавливаются ограждения. Уровень приживаемости лесных культур, посаженных в 2024 году, будет определяться в следующем году согласно действующим правилам инвентаризации. Это даст возможность оценить результаты выполненной работы, уточнить методы работы на будущее», – говорит руководитель инспекции Нурлан Рахымжанов.

Ранее сообщалось, почему миллионы деревьев не приживаются в Западно-Казахстанской области.