Почему не предупредили о возможном сходе селя на Чарыне, пояснили в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему не было предупреждения о возможном грязе-селевом выбросе в Чарынском каньоне, ответил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны понимать, что Чарынский каньон и его впадины не относятся к селеопасным участкам, к селеопасным районам. В том районе, получается, подразделения у «Казселезащиты» МЧС нет. За эти дни сообщения из Казгидромета в ДЧС Алматы и Алматинской области штормового предупреждения о том, что будут сходить какие-то селевые потоки, не было», - сказал Бауыржан Сыздыков, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК.

По словам председателя Комитета, из-за ливневого дождя образовался поток грязи, водяной поток. Также он прокомментировал вопрос касательно мобильной связи в местности.

«Поток прошелся по дну каньона. А что касается связи, да, у нас в горных местностях не везде связь ловит и это мы должны понимать. Здесь надо просто сказать, что согласно закону, об обязательном страховании туристов должен был позаботиться туроператор», - отметил Б. Сыздыков.

Ранее председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев сообщил, что на сегодня идут следственные мероприятия по трагическому случаю в Чарынском каньоне.

Напомним, в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и преподаватель школы из Алматы.

Ранее о погибшем 26-летнем учителе рассказали в управлении образования Алматы.

Также 30 мая управление образования Алматы прокомментировало несчастный случай.