Почему не оформили к Новому году улицы Тараза

28 Декабря 2022, 10:19

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Свыше 19 млн тенге потратили на новогоднее оформление в Таразе. К предстоящему празднику в областном центре установили две елки. Однако жители города в социальных сетях выразили недоумение по поводу того, что улицы областного центра не украшены к Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшем брифинге для журналистов местных и республиканских СМИ аким Тараза Бахытжан Орынбеков ответил на вопросы о том, почему не украшены к празднику улицы города и куда потратили выделенные из бюджета 19 млн тенге.

Как сообщалось ранее, в этом году в областном центре установили две празднично украшенные новогодние ели. На эти цели из городского бюджета было предусмотрено 19 млн 150 тыс. тенге. Традиционно главную елку Жамбылской области всегда устанавливали на Центральной площади города, но с 2019 года впервые новогодняя елка засияла праздничными огнями на площади историко-этнокультурного центра «Көне Тараз».

«На первой встрече с журналистами я сказал, что оформление города во время праздничных мероприятий за счет бюджета мы будем ограничивать, - сказал, отвечая на вопросы журналистов Бахытжан Орынбеков. - Пышных оформлений города не планирую. Потому что в городе есть более насущные проблемы, которые ждут своей очереди годами. Это вопрос эффективного использования бюджетных средств. На новогоднее оформление в этом году мы выделили 19 миллионов 150 тысяч тенге. На какие цели - здесь никакого секрета нет, мы готовы предоставить эти данные».

По словам спикера, эти средства направлены на закуп и оформление елок, установленных на территории Парка Первого Президента РК и историко-этнокультурного центра «Көне Тараз».

«В прошлом году в новогоднюю ночь в Таразе сгорела главная елка на площади «Көне Тараз». В этом году использовали оставшийся каркас, отремонтировали его, а приобрели зеленую мишуру, игрушки, новогодние светодиодные гирлянды. То есть все финансы были направлены на приобретение. Работы по установке проводятся за счет городской компании «Жасыл ел». Почему две елки - это для удобства горожан, чтобы для жителей микрорайонов была шаговая доступность. Чтобы люди не ехали через весь город, с детьми, к новогодней елке. Из этих соображений мы приняли решение поставить две елки» - отметил он.

Глава города пояснил, что ранее для новогоднего оформления улиц и площадей Тараза ежегодно часть денег выделял местный бюджет, а часть денег давали спонсоры. Но в этом году решено направить поступившие от спонсоров деньги на приобретение подарков для детей-инвалидов.

«На сегодняшний день в Таразе 2 250 детей-инвалидов возрастом до 14 лет. И плюс порядка трехсот детей в многодетных семьях. Мы приняли решение те деньги, которые собрали с участием наших спонсоров для новогоднего оформления города, направить на приобретение подарков для этих детей. И сегодня эти подарки мы раздаем поадресно. В этом нам помогают и благотворительные фонды, и общественные организации. Конечно, возможности наши ограничены, не можем обеспечить всех детей города подарками. Поэтому мы приняли решение, что в первую очередь это будут все дети-инвалиды. Может быть, не все согласятся с тем, что мы направили эти деньги на подарки, а не на оформление города. Но все-таки город мы должны оформлять с участием нашего бизнеса. А собранные деньги использовать более эффективно. Внимание для конкретных детей важнее, чем оформление улиц».

«Что касается украшения улиц, то мы заранее объявили по городу конкурс среди бизнесменов на лучшее оформление, и пока участие наших бизнесменов не очень активно. Но мы хотим, чтобы за оформление города отвечал не только акимат, но и жители города, в том числе и предприниматели. Конечно, хотелось бы создать праздничное настроение, но сегодня те средства, которые мы выделяем, дают нам возможность оформлять только те площадки, на которых мы установили елки. За счет бюджета мы в будущем не планируем украшать город. Оформлять все улицы города нет необходимости. Достаточно оформить территорию, на которой установлена елка. Наверное, нам пора уже научиться считать деньги, независимо от того, бюджетные это деньги или спонсорские. Нужно научиться использовать их эффективно», - подчеркнул Бахытжан Орынбеков.