РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Почему не нужно легализовывать марихуану – объяснили полицейские СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области в прямом эфире в социальных сетях отвечали на вопросы населения. Темой эфира были наркотики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, целевая аудитория управления по противодействию наркопреступности – молодежь. С этой категорией полицейские проводят усиленную профилактическую работу. В том числе в режиме онлайн. Начальник управления Жандос Басыбаев считает такой формат работы с молодежью эффективным.

    «Онлайн» значительно увеличивает аудиторию, и подростки чувствуют себя раскованнее, задают больше вопросов. В социальных сетях есть аккаунты нашего управления, мы размещаем достоверную информацию о последствиях употребления наркотиков, о состоянии борьбы с наркобизнесом, уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Действует круглосуточный телефон доверия (7152)39-41-93 и чат в WhatsApp 8-707-500-96-65», - рассказал Ж. Басыбаев.

    На аккаунтах управления можно узнать условия челленджа «Мой выбор», который запустили полицейские к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники могут разместить в сети видеоролики с творческими и спортивными номерами. 26 июня стражи порядка выберут победителей.

    Во время эфира полицейским задали вопрос о легализации марихуаны. Однако Ж. Басыбаев уверен, что делать этого не стоит.

    «Лёгких наркотиков не бывает. Опыт стран, пошедших по этому пути, показывает, что наркоманы, начиная с «лёгких» веществ, рано или поздно «пробуют что-то новое». Тревогу вызывает распространение синтетических наркотиков. Антидотов к «спайсам» не существует, у врачей нет возможности спасти наркомана от передозировки. С начала года в нашей области от передозировки умерли два человека», - сказал Ж. Басыбаев.

    В регионе в этом году зарегистрировали 25 фактов сбыта наркотиков, пресекли деятельность пяти нарколабораторий, из незаконного оборота изъяли более 119 кг различных наркотических средств, из них около 5 кг «синтетики».

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!