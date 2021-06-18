Почему не нужно легализовывать марихуану – объяснили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области в прямом эфире в социальных сетях отвечали на вопросы населения. Темой эфира были наркотики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, целевая аудитория управления по противодействию наркопреступности – молодежь. С этой категорией полицейские проводят усиленную профилактическую работу. В том числе в режиме онлайн. Начальник управления Жандос Басыбаев считает такой формат работы с молодежью эффективным.

«Онлайн» значительно увеличивает аудиторию, и подростки чувствуют себя раскованнее, задают больше вопросов. В социальных сетях есть аккаунты нашего управления, мы размещаем достоверную информацию о последствиях употребления наркотиков, о состоянии борьбы с наркобизнесом, уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Действует круглосуточный телефон доверия (7152)39-41-93 и чат в WhatsApp 8-707-500-96-65», - рассказал Ж. Басыбаев.

На аккаунтах управления можно узнать условия челленджа «Мой выбор», который запустили полицейские к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники могут разместить в сети видеоролики с творческими и спортивными номерами. 26 июня стражи порядка выберут победителей.

Во время эфира полицейским задали вопрос о легализации марихуаны. Однако Ж. Басыбаев уверен, что делать этого не стоит.

«Лёгких наркотиков не бывает. Опыт стран, пошедших по этому пути, показывает, что наркоманы, начиная с «лёгких» веществ, рано или поздно «пробуют что-то новое». Тревогу вызывает распространение синтетических наркотиков. Антидотов к «спайсам» не существует, у врачей нет возможности спасти наркомана от передозировки. С начала года в нашей области от передозировки умерли два человека», - сказал Ж. Басыбаев.

В регионе в этом году зарегистрировали 25 фактов сбыта наркотиков, пресекли деятельность пяти нарколабораторий, из незаконного оборота изъяли более 119 кг различных наркотических средств, из них около 5 кг «синтетики».