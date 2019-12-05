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вчера 22:17
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вчера 22:09
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Почему не исполняется законодательство о дубляже фильмов на казахский язык
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены Республиканского общественного совета «Мирас» при партии «Nur Otan» обсудили актуальные проблемы отечественного кинематографа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В заседании совета приняли участие руководство уполномоченных госорганов, депутаты, представители творческой интеллигенции, НПО и СМИ.
По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, если ранее киноиндустрия регулировалась только несколькими строками в «Законе о культуре», то в начале текущего года был принят закон «О кинематографии».
Создан Государственный центр поддержки национального кино, который будет финансировать кинопроекты, попадающие под определение «национальный фильм», организовывать их прокат, способствовать повышению квалификации кадров в отрасли, а также заниматься вопросами субсидирования.
Заслушав доклад министра, участниками совета был озвучен ряд проблемных вопросов, которые по-прежнему остаются без внимания и их решение так и не было отражено в новой редакции закона. Среди них отсутствие качественного дубляжа фильмов на казахский язык, мониторинга киносеансов на государственном языке и охвата зрителей, нехватка профессиональных кадров и др.
По словам членов правящей партии, дублированные на казахский язык фильмы в кинотеатрах показываются в неудобное для зрителей время. Продолжают поступать тысячи жалоб от людей.
«Продолжается нарушение прав казахоязычной аудитории. Закон предусматривает отказ в выдаче прокатного разрешения фильма в случае отсутствия профессионального дубляжа, но данная мера сейчас не работает. За время реализации болашаковского проекта «Өзіңнен баста», поддержанного в свое время Елбасы, за счет спонсорских средств на казахский язык нами дублировано уже 33 голливудские кинокартины. Я почти всю свою жизнь прожила в другой стране. В моем детстве не было возможности смотреть фильмы на родном языке. Сегодня же наш фонд «Болашак» создает эту возможность за счет внебюджетных средств для миллионов детей Казахстана. 10 мультфильмов в год на казахском языке, уж наши дети имеют право посмотреть в нормальное время», - заявила представитель «Болашак» Динара Чайжунусова.
Она добавила, что благодаря проекту более 100 отечественных актеров сегодня состоят в голосовой базе «Walt Disney Pictures», а казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании «Walt Disney».
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